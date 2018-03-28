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Madrid'de polis köpeklerine Mozart terapisi

28.03.2018 21:56 | Son Güncelleme

İspanya'nın başkenti Madrid'de yerel emniyet yetkilileri, 22 polis köpeği için görev yaptıkları mahallelere klasik müzik dinleyebilecekleri havalandırma destekli sistemler yerleştirdi. "Mozart etkisi" adı verilen bu teknikle, köpeklerin stres bozukluğunun tedavi edilmesi amaçlanıyor. Ancak bir şartla: Dikkati dağıtmak yok.

Madrid'de polis köpeklerine Mozart terapisi

İspanya'nın başkenti Madrid'deki bir ekip, polis köpeklerine müzik terapisi uyguluyor. "Mozart etkisi" adı verilen bu teknikle, köpeklerin stres bozukluğunun tedavi edilmesi amaçlanıyor.

Köpek Dişi adlı birimdeki 22 köpek, narkotikten kurtarma ve patlayıcı vakalarına kadar tehlikeli birçok durumla karşılaşıyor.

2012'de yapılan bir araştırmaya göre, klasik müzik köpeklerde anksiyeteyi azaltabiliyor.

Durum böyle olunca emniyet biriminin yetkilileri köpeklerin klasik müzik dinletisinin tadını çıkarabilecekleri bir sistem kurmuş. Sıcak ve soğuk havalardan etkilenmemeleri için klima da yerleştirilmiş.

Bu köpeklerin görev yaptığı bölgelerdeki belediye çalışmalarına, sistemlerin yerleştirilmesi istenmiş.

Rafael de la Gándara, köpeklerin destek verdiği ekipteki polislerden biri.

Gándara, polis köpeklerinin rahatlamaya ihtiyacı olduğunu ama sürekli olarak emirlere yanıt vermeye hazır ve uyanık olmalarının da şart olduğunu söylüyor.

Bu yeni sistemin köpeklerin performansını artıracağına inancı da tam.

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