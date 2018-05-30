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Maduro’dan Diriliş Ertuğrul dizisine övgü

DÜNYA HABERLERİ  | 30.05.2018 20:11 | Son Güncelleme

Venezüela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yaptığı açıklamada Diriliş Ertuğrul dizisini överek, herkese diziyi izleme çağrısında bulundu.

Maduro’dan Diriliş Ertuğrul dizisine övgü

Venezüela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yaptığı konuşmada "Eşim Cilia ile Ertuğrul adında tarihi bir dizi izliyoruz siz de izleyin. Muhteşem! Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Müslüman bir kahramanın hayatını anlatıyor. Hikâye o kadar güzel anlatılıyor ki kendinizi o kasabada o değerleri ve tarihi yaşarken buluyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ da Twitter hesabından yayınladığı mesajda Maduro'ya, dizi hakkındaki görüşlerinden dolayı teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Venezuela Nicolas Maduro diriliş: ertuğrul

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ülke olarak sonumuz böyle olacak işte... bu da büyük venezuellanın umudu Maduro reis..
Şii Sus Çabuk Şimdi Çakma Solcular İfşa Olacak...
dünya liderliğinden avrupa bizi kıskanıyorlardan 3 ayda maduroya selam çakan iflas eden venezuellaya methiyeler dizen yandaş basın göndermiştir hediyeleri. ne diyeyim kuyrukla korkuttunuz milleti ama açlıkla sınayacaksınız kınadığınızı fazlasıyla yaşayacak ve yaşatacaksınız yine.
dünya petrollerinin en büyük rezervlerine sahip bu ülkede insanlar 1 dolar için adam öldürüyor. şöyle düşünün ülkenin en lüx otelinde 7 dolara kalıyorsunuz. böyle birinden övgü almak düşündürücü olmalı
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