Maduro’dan Diriliş Ertuğrul dizisine övgü

Venezüela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yaptığı konuşmada "Eşim Cilia ile Ertuğrul adında tarihi bir dizi izliyoruz siz de izleyin. Muhteşem! Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Müslüman bir kahramanın hayatını anlatıyor. Hikâye o kadar güzel anlatılıyor ki kendinizi o kasabada o değerleri ve tarihi yaşarken buluyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ da Twitter hesabından yayınladığı mesajda Maduro'ya, dizi hakkındaki görüşlerinden dolayı teşekkür etti.

