Maduro'dan dikkat çeken Erdoğan açıklaması

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılmaktan onur duyduğunu belirtti.

Maduro, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törene katılımı ve temaslarına ilişkin sosyal paylaşım hesabından açıklama yaptı.

Türkiye'nin 24 Haziran'da tarihi bir seçim yaptığını vurgulayan Maduro, "Türk halkının lideri Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'nde eşlik etmekten büyük onur duydum" değerlendirmesinde bulundu.

Maduro paylaşımında, Erdoğan ile sohbet ederken çekilmiş bir fotoğrafını kullandı.

Törendeki diğer temaslarına da değinen Maduro, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el Sani, Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev ve Filistin Başbakanı Rami Hamdallah ile görüşmelerinden fotoğraflar paylaştı.

Maduro, Türkiye'ye gelmeden önce yayımladığı görüntülü mesajla Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne katılacağını açıklamış, Erdoğan için 'çok kutuplu yeni dünyanın lideri' ifadesini kullanmıştı.

DESTİCİ VE BULUT'LA DA GÖRÜŞTÜ



Dün törene katılan Maduro, BBP lideri olarak AK PARTİ listelerinden seçime giren Mustafa Destici ve Varlık Fonu'nun başına getirilen Yiğit Bulut ile de görüştü.

AK PARTİLİ VEKİLDEN İLGİNÇ PAYLAŞIM

AK PARTİ Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı da Maduro ile fotoğraf çektirerek sosyal medya hesabından yayımladı.

İkimize de Şöför diyorlar.

O Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro. @NicolasMaduro

Ben de TBMM'de milletin vekili.

Ortak noktamız üzerimize çökmeye çalışan Küresel Emperyalizmle mücadele ❗#madura #venezuela???????? #Türkiye #külliye pic.twitter.com/LVBDmLPu0c — Ahmet Hamdi ÇAMLI (@ahmethamdicamli) 9 Temmuz 2018



