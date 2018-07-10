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Maduro hızını alamadı: Boğaz'dan Karayip Denizi'ne ulaşacağız

DÜNYA HABERLERİ  | 10.07.2018 15:39 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkiler açısından Türkiye ile Venezuela'nın çok tarihi bir noktada olduğunu belirterek, "Geçmişten gelen hazinemiz var," dedi.

Maduro hızını alamadı: Boğaz'dan Karayip Denizi'ne ulaşacağız

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Venezuela İş Konseyi ile Venezuela'nın Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle düzenlenen, 'Türkiye - Venezuela İş Forumu' toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni için Türkiye'ye gelen Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun katılımıyla İstanbul'da gerçekleşti.

Maduro konuşmasında çok büyük bir rüyası olduğundan da bahseden Maduro, "Aradaki uzaklığa rağmen o kadar yakın olacağız ki hep ileriye gideceğiz. Boğaz'dan Karayip Denizi'ne ulaşacağız. Bu uzaklığı yok edeceğiz. Yeni bir tarih yazacağız. Türkiye ile Venezuela'nın gelişmesi için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"EŞİTLİK DUYGUSUNU VE BAĞIMSIZLIĞI ÇOK SEVİYORUZ"

Nicolas Maduro, "Venezuelalıları bazı yerlerde eleştiriyorlar. Diyorlar ki 'siz çok hızlı gidiyorsunuz, çok tutkulusunuz'. Evet, bu doğru. Biz eşitlik duygusunu ve bağımsızlığı çok seviyoruz. Gelişimi ve halkımızı çok seviyoruz. Refah için çalışıyoruz. Tutku bu noktadan geliyor" şeklinde konuştu.

"Çok tarihi bir noktadayız" diyen Başkan Maduro, "Geçmişten gelen hazinemiz var. Belli ülkelerde kendi yollarından gitmediler ama Türkiye refaha doğru yol alıyor. Venezuela da refaha doğru yol alıyor. Siyasi olarak bir gücümüz var ve bu gücü birleştirebiliriz. Bugün değişim anıdır. Sayın Erdoğan'ın da görevine başlamasını kutlamak için gelmiş bulunuyoruz. Hep birlikte farklı alanlarda ilerlemek için buradayız. Çok büyük bir rüyam var. Aradaki uzaklığa rağmen o kadar yakın olacağız ki hep ileriye gideceğiz. Boğaz'dan Karayip Denizi'ne ulaşacağız. Bu uzaklığı yok edeceğiz. İstanbul, geçmiş çağlardan günümüze hep var oldu. Sizleri de Karayip Denizi'ne Bolivar bölgesine davet ediyoruz. Yeni bir tarih yazacağız. Türkiye ve Venezuela'nın gelişmesi için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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