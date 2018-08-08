Maduro İHA Saldırısından İki Muhalif Milletvekilini Suçladı

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, haftasonunda bir insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen ve kendisine yönelik suikast girişimi olduğu iddia edilen saldırıyla ilgili iki muhalif milletvekilini suçladı. Maduro’nun müttefikleri de bu milletvekillerine karşı harekete geçiyor.

Venezuela’nın hükümet yanlısı meclisinin başkanı, milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırmaya yönelik teklifi genel kurul gündemine getireceğini açıkladı.

Maduro da televizyonda yayınlanan açıklamasında, olayla ilgili yakalanan altı şüpheliden bazılarının ifadelerinin, kilit finansörlere ve ülkenin en tanınan muhalif liderlerinden Julio Borges dahil diğerlerine işaret ettiğini belirtti. Borges milletvekili olmasına rağmen Kolombiya’da sürgünde yaşıyor.

Maduro ayrıca, diğer bir muhalif milletvekilinin -- sosyal medyada Venezuela’nın siyasi polis gücü tarafından tutuklanırken görüntüleri dolaşan -- Juan Requesens’in adını verdi.

Maduro’nun sosyalist hükümetini eleştiren çevreler, saldırıdan hemen sonra yaptıkları açıklamalarda, Venezuela liderinin bu olayı muhalif politikacıları hedef almak için bahane olarak kullanacağından endişe ettiklerini söylemişti.

