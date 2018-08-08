HABER

Maduro İHA Saldırısından İki Muhalif Milletvekilini Suçladı

08.08.2018 18:37 | Son Güncelleme

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’nun İHA saldırısından iki milletvekilini sorumlu tutmasının ardından hükümet yanlısı meclis başkanı, milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırmak için harekete geçti

Maduro İHA Saldırısından İki Muhalif Milletvekilini Suçladı

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, haftasonunda bir insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen ve kendisine yönelik suikast girişimi olduğu iddia edilen saldırıyla ilgili iki muhalif milletvekilini suçladı. Maduro’nun müttefikleri de bu milletvekillerine karşı harekete geçiyor.

Venezuela’nın hükümet yanlısı meclisinin başkanı, milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırmaya yönelik teklifi genel kurul gündemine getireceğini açıkladı.

Maduro da televizyonda yayınlanan açıklamasında, olayla ilgili yakalanan altı şüpheliden bazılarının ifadelerinin, kilit finansörlere ve ülkenin en tanınan muhalif liderlerinden Julio Borges dahil diğerlerine işaret ettiğini belirtti. Borges milletvekili olmasına rağmen Kolombiya’da sürgünde yaşıyor.

Maduro ayrıca, diğer bir muhalif milletvekilinin -- sosyal medyada Venezuela’nın siyasi polis gücü tarafından tutuklanırken görüntüleri dolaşan -- Juan Requesens’in adını verdi.

Maduro’nun sosyalist hükümetini eleştiren çevreler, saldırıdan hemen sonra yaptıkları açıklamalarda, Venezuela liderinin bu olayı muhalif politikacıları hedef almak için bahane olarak kullanacağından endişe ettiklerini söylemişti.

PARTNERDikkatli izleyin... Bu gösterinin sırrı sizi şoke edecek!Dikkatli izleyin... Bu gösterinin sırrı sizi şoke edecek!
Türk heyeti ABD Dışişleri Bakanlığı binasındaTürk heyeti ABD Dışişleri Bakanlığı binasında
Çin’den ABD’ye Yeni Vergi HazırlığıÇin’den ABD’ye Yeni Vergi Hazırlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türk heyeti ABD'de! İlk açıklama geldi

Türk heyeti ABD'de! İlk açıklama geldi

Ordu'da sel fakelati! Köprüler yıkıldı, vali uyardı: Yola çıkmayın

Ordu'da sel fakelati! Köprüler yıkıldı, vali uyardı: Yola çıkmayın

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dikkat çeken hamle! Okullarda 'profesyonel' yönetici dönemi başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dikkat çeken hamle! Okullarda 'profesyonel' yönetici dönemi başlıyor

Deniz Çakır Cüneyt Özdemir'le yaşak aşk mı yaşıyor? Cüneyt Özdemir'den açıklama geldi

Deniz Çakır Cüneyt Özdemir'le yaşak aşk mı yaşıyor? Cüneyt Özdemir'den açıklama geldi

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türk heyeti ile ABD arasındaki kritik görüşme!

Türk heyeti ile ABD arasındaki kritik görüşme!

Suudi Arabistan'da korkunç infaz! Başını kesip, çarmıha gerdiler!

Suudi Arabistan'da korkunç infaz! Başını kesip, çarmıha gerdiler!

ABD'de şok! New York'ta silah sesleri!

ABD'de şok! New York'ta silah sesleri!

İngiltere'de alev hortumu! İtfaiye ekipleri gördükleri karşında şaşkına döndü!

İngiltere'de alev hortumu! İtfaiye ekipleri gördükleri karşında şaşkına döndü!

Endonezya'da korkunç bilanço açıklandı: 347 ölü!

Endonezya'da korkunç bilanço açıklandı: 347 ölü!

İşte mucize! Bu kazadan sağ kurtulmayı başardılar

İşte mucize! Bu kazadan sağ kurtulmayı başardılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.