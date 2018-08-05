Maduro: ‘Saldırganlar Maksimum Cezaya Çarptırılacak’

Birçok muhalif isim ülkeyi terketmiş durumda, 200’den fazla siyasi mahkum da cezaevlerinde.

Hükümetin olay nedeniyle muhalefeti de işaret etmesi yeni bir baskı dönemi endişelerine neden oldu.

Başkan Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, bunun rejimin kendisi tarafından uydurulan bir bahane olduğunu belirtti.

Olay nedeniyle Maduro, Kolombiya ve Amerika’yı suçluyor. Kolombiya suçlamanın temelsiz olduğunu belirtirken,

Maduro, “Adalet, en büyük ceza ve bağışlama olmayacak” ifadelerini kullandı.

Maduro, “Hayattayım, yaşıyorum, bu saldırı sonrası devrimin yolunu takip etmeye her zamankinden daha bağlıyım” dedi.

Olayda 7 asker yaralanmıştı.

Bir zamanlar Latin Amerika’nın en zengin ülkesi olan Venezuela, kötü idare ve hatalı sosyal politikalar yüzünden büyük bir istikrarsızlık sürecinde. IMF, yıllardır kaostan çıkamayan ülkede bu yılın enflasyon beklentisinin yüzde 1 milyona çıkacağı öngörüsünde bulunuyor.

Maduro Mayıs ayında (enflasyon oranı yüzde 25 binde seyrederken) yapılan devlet başkanlığı seçimlerini kazanmış ve altı yıl daha bu görevde kalmayı garantilemişti. Muhalefet ise seçimlerin adil olmadığını savunuyor.

