Maduro: ‘Saldırganlar Maksimum Cezaya Çarptırılacak’

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro kendisine yönelik suikast girişiminin ardından saldırganların maksimum cezayla karşılaşacağını söyledi.
Maduro, suikast girişimi olarak nitelediği olayın faillerinin maksimum cezayla karşılaşacaklarını söyledi.
Maduro, “Hayattayım, yaşıyorum, bu saldırı sonrası devrimin yolunu takip etmeye her zamankinden daha bağlıyım” dedi.
Maduro, “Adalet, en büyük ceza ve bağışlama olmayacak” ifadelerini kullandı.
Patlayıcılarla donatılmış insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırı sırasında Maduro askeri bir tören sırasında konuşma yapıyordu.
Olay nedeniyle Maduro, Kolombiya ve Amerika’yı suçluyor. Kolombiya suçlamanın temelsiz olduğunu belirtirken,
Başkan Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, bunun rejimin kendisi tarafından uydurulan bir bahane olduğunu belirtti.
Hükümetin olay nedeniyle muhalefeti de işaret etmesi yeni bir baskı dönemi endişelerine neden oldu.
Birçok muhalif isim ülkeyi terketmiş durumda, 200’den fazla siyasi mahkum da cezaevlerinde.
Olayda 7 asker yaralanmıştı.
Bir zamanlar Latin Amerika’nın en zengin ülkesi olan Venezuela, kötü idare ve hatalı sosyal politikalar yüzünden büyük bir istikrarsızlık sürecinde. IMF, yıllardır kaostan çıkamayan ülkede bu yılın enflasyon beklentisinin yüzde 1 milyona çıkacağı öngörüsünde bulunuyor.
Maduro Mayıs ayında (enflasyon oranı yüzde 25 binde seyrederken) yapılan devlet başkanlığı seçimlerini kazanmış ve altı yıl daha bu görevde kalmayı garantilemişti. Muhalefet ise seçimlerin adil olmadığını savunuyor.
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