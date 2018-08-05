HABER

Maduro: ‘Saldırganlar Maksimum Cezaya Çarptırılacak’

05.08.2018 19:20 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro kendisine yönelik suikast girişiminin ardından saldırganların maksimum cezayla karşılaşacağını belirtti. Maduro, Kolombiya ve Amerika'yı suçladı

Maduro: ‘Saldırganlar Maksimum Cezaya Çarptırılacak’

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro kendisine yönelik suikast girişiminin ardından saldırganların maksimum cezayla karşılaşacağını söyledi.

Maduro, suikast girişimi olarak nitelediği olayın faillerinin maksimum cezayla karşılaşacaklarını söyledi.

Maduro, “Hayattayım, yaşıyorum, bu saldırı sonrası devrimin yolunu takip etmeye her zamankinden daha bağlıyım” dedi.

Maduro, “Adalet, en büyük ceza ve bağışlama olmayacak” ifadelerini kullandı.

Patlayıcılarla donatılmış insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırı sırasında Maduro askeri bir tören sırasında konuşma yapıyordu.

Olay nedeniyle Maduro, Kolombiya ve Amerika’yı suçluyor. Kolombiya suçlamanın temelsiz olduğunu belirtirken,

Başkan Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, bunun rejimin kendisi tarafından uydurulan bir bahane olduğunu belirtti.

Hükümetin olay nedeniyle muhalefeti de işaret etmesi yeni bir baskı dönemi endişelerine neden oldu.

Birçok muhalif isim ülkeyi terketmiş durumda, 200’den fazla siyasi mahkum da cezaevlerinde.

Olayda 7 asker yaralanmıştı.

Bir zamanlar Latin Amerika’nın en zengin ülkesi olan Venezuela, kötü idare ve hatalı sosyal politikalar yüzünden büyük bir istikrarsızlık sürecinde. IMF, yıllardır kaostan çıkamayan ülkede bu yılın enflasyon beklentisinin yüzde 1 milyona çıkacağı öngörüsünde bulunuyor.

Maduro Mayıs ayında (enflasyon oranı yüzde 25 binde seyrederken) yapılan devlet başkanlığı seçimlerini kazanmış ve altı yıl daha bu görevde kalmayı garantilemişti. Muhalefet ise seçimlerin adil olmadığını savunuyor.

PARTNERİstanbul'a bir de böyle bakın! İlk kez göreceksinizİstanbul'a bir de böyle bakın! İlk kez göreceksiniz
Ezidiler Uluslararası Toplumdan Daha Fazla İlgi BekliyorEzidiler Uluslararası Toplumdan Daha Fazla İlgi Bekliyor
Trump’tan California İçin Federal Kaynakların Kullanımına İzinTrump’tan California İçin Federal Kaynakların Kullanımına İzin
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

ABD'nin 'İran ambargosu' başlıyor

ABD'nin 'İran ambargosu' başlıyor

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Fenerbahçe'de Andre Ayew şoku

Fenerbahçe'de Andre Ayew şoku

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem

İlginizi Çekebilir

Pes! Kocasını aldattı, yakalanınca yaptığı şey kan dondurdu

Pes! Kocasını aldattı, yakalanınca yaptığı şey kan dondurdu

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

ABD-Türkiye savaşını Türkler kazanır!

ABD-Türkiye savaşını Türkler kazanır!

ABD'den flaş karar! Yaptırımları genişletiyor

ABD'den flaş karar! Yaptırımları genişletiyor

12 yıldır seks yapmadı! Testisleri 31 kiloya ulaştı

12 yıldır seks yapmadı! Testisleri 31 kiloya ulaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trump’tan gümrük vergileri hakkında sert açıklama

Trump’tan gümrük vergileri hakkında sert açıklama

ABD'nin Dakka Büyükelçisi'nin konvoyuna silahlı saldırı

ABD'nin Dakka Büyükelçisi'nin konvoyuna silahlı saldırı

Tayland'da teknoloji mağazasında cinsel içerikli film izledi! Yakalanınca bunu yaptı

Tayland'da teknoloji mağazasında cinsel içerikli film izledi! Yakalanınca bunu yaptı

Hamas liderinden flaş Gazze ablukası açıklaması

Hamas liderinden flaş Gazze ablukası açıklaması

ABD'nin 'İran ambargosu' başlıyor

ABD'nin 'İran ambargosu' başlıyor

İsviçre Alpleri'nde uçak düştü! 20 ölü

İsviçre Alpleri'nde uçak düştü! 20 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.