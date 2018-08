Maduro'ya bombalı saldırının ardından dünyaca ünlü karikatürist Latuff'tan olay paylaşım! Yok böyle tesadüf

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya başkent Caracas'taki askeri törendeki konuşması sırasında drone ile bombalı saldırı girişiminde bulunuldu. Maduro saldırıyı yara almadan atlatırken, eylemi 'Fanilalı askerler' adlı bir grup üstlendi.

GÜNDEME 'BOMBA' GİBİ DÜŞECEK KARİKATÜR



Saldırının ardından dünyaca ünlü Brezilyalı karikatürist Carlos Latuff'un paylaşımı ise dikkat çekti. Latuff, 2017 yılındaki bir Maduro çizimini yeniden paylaştı ve bugünkü bombalı saldırıyı hatırlattı. 2017 yılında Maduro'yu çizen Latuff'un karikatüründe, Maduro'nun üzerinde kumandasını bir ABD'linin tuttuğu bombalı bir drone görülüyor. Maduro'ya yönelik bombalı saldırı girişiminin de drone ile düzenlenmiş olması dikkat çekti.

After news of bomb attack against Nicolás Maduro in Venezuela, I think this cartoon I made for @MintPressNews in 2017 sounds now like a prediction! pic.twitter.com/wxJIP31NMS