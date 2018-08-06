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Maduro’ya suikast girişiminde 6 kişi gözaltına alındı

DÜNYA HABERLERİ  | 06.08.2018 01:12 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya törende konuşma yaptığı sırada düzenlenen saldırıda bomba yüklü drone'ları kullandığından şüphelenilen 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Maduro’ya suikast girişiminde 6 kişi gözaltına alındı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya törende konuşma yaptığı sırada düzenlenen saldırıda bomba yüklü drone'ları kullandığından şüphelenilen 6 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Venezuela İçişleri Bakanı Nestor Luis Reverol, her biri bir kilo patlayıcı yüklü iki drone'dan birinin sahneye doğru ilerlediği sırada etkisiz hale getirildiğini, diğerinin yakındaki bir binaya çarparak patladığını açıkladı.

Reverol, iki drone'u kullandığından şüphelenilen 6 kişinin gözaltına alındığını, ilerleyen saatlerde daha fazla gözaltı olabileceğini söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, başkent Caracas'ta bir törende konuşma yaptığı sırada patlayıcı yüklü drone'lar ile saldırı düzenlenmişti.

Maduro'nun yara almadan kurtulduğu saldırıda 7 asker yaralanmıştı.

Nicolas Maduro, olaydan sonra yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Bu, beni öldürme girişimiydi. Bugün bana bir suikast girişimi düzenlediler." ifadesini kullanmış, saldırganların ABD'de yaşayan Venezuelalı muhalifler ve Kolombiya ile bağlantılı olduklarını söylemişti.

Kendilerine "Tişört Giyen Askerler" adını veren bir grup, Twitter'da yaptıkları paylaşımda saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

(AA)

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Venezeula Devlet Başkanı Nicolas Maduro Nicolas Maduro suikast girişimi gözaltı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Dünyada Mason Locasından olmayan 2 Ülke lideri kaldı o da RTE ve Maduro oyüzden Enflasyonla deviremediklerini artik açiktan vurmaya gecmisler yazik! aynisini bizde de yakinda denemeye calisacaklar belli ama onlarin Plani varsa bizimde planimiz var! Hatta onunda bi üstü Rabbimizin çok güzel Planlari var inşallah artik başlasada şu dolar muhabbetinden kurtulsak!
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