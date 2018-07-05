Maduro’dan Venezuela Ordusuna: ‘Tetikte Olun’

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump’ın bir yıl önce Veneuzela’yı işgal etme olasılığını gündeme getirdiğine ilişkin haberlerin ardından, ordusuna tetikte olma talimatı verdi.
Maduro, “ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl Ağustos ve Eylül aylarında Venezuela’ya karşı askeri bir müdahaleyi tartışıyordu. Başkan Donald Trump’ın ilk yılında o döneme ait üst düzey bir yetkili, eski bir üst düzey yetkilinin ifşası” dedi.
Askeri bir törende konuşan Maduro, orduya hitaben, “Bir saniyeliğine bile gardınızı düşürmeyin çünkü ana vatanımızın tüm tarihi boyunca sahip olduğu en büyük hakkı savunacağız, barış içinde yaşamak” ifadelerini kullandı.
Amerikan medyasında yer alan haberlerde, Trump’ın geçen Ağustos ayında dış politika danışmanlarına Venezuela’yı işgal etme seçeneğini sorduğu belirtilmişti. Üst düzey bir yönetim yetkilisine dayandırılan haberde, Trump’ın bu fikri Venezuela’ya yaptırımların konuşulduğu bir toplantıda gündeme getirdiği, ayrıca bazı Latin Amerika ülkeleri liderlerine de bahsettiği kaydedilmişti.
Ancak habere göre, gerek Trump’ın danışmanları gerekse de Latin Amerika ülkeleri liderleri bu fikre karşı çıktı.
Maduro, bu haberlerin, ABD’nin Venezuela’daki geniş petrol rezervlerini ele geçirmek için askeri operasyon planladığı iddiasını desteklediğini söyledi.
Trump’ın danışmanlarına işgal fikrini açmasının Venezuelalı muhalif isimlerin Beyaz Saray’ı ziyaretinin sonrasına rastladığına dikkati çeken Maduro, “Bu tesadüf mü? Hayır tesadüf değil” ifadesini de kullandı.
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