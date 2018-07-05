HABER

Maduro’dan Venezuela Ordusuna: ‘Tetikte Olun’

05.07.2018 18:11 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump’ın bir yıl önce Veneuzela’yı işgal etme olasılığını gündeme getirdiğine ilişkin haberlerin ardından, ordusuna tetikte olma talimatı verdi

Maduro’dan Venezuela Ordusuna: ‘Tetikte Olun’

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump’ın bir yıl önce Veneuzela’yı işgal etme olasılığını gündeme getirdiğine ilişkin haberlerin ardından, ordusuna tetikte olma talimatı verdi.

Maduro, “ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl Ağustos ve Eylül aylarında Venezuela’ya karşı askeri bir müdahaleyi tartışıyordu. Başkan Donald Trump’ın ilk yılında o döneme ait üst düzey bir yetkili, eski bir üst düzey yetkilinin ifşası” dedi.

Askeri bir törende konuşan Maduro, orduya hitaben, “Bir saniyeliğine bile gardınızı düşürmeyin çünkü ana vatanımızın tüm tarihi boyunca sahip olduğu en büyük hakkı savunacağız, barış içinde yaşamak” ifadelerini kullandı.

Amerikan medyasında yer alan haberlerde, Trump’ın geçen Ağustos ayında dış politika danışmanlarına Venezuela’yı işgal etme seçeneğini sorduğu belirtilmişti. Üst düzey bir yönetim yetkilisine dayandırılan haberde, Trump’ın bu fikri Venezuela’ya yaptırımların konuşulduğu bir toplantıda gündeme getirdiği, ayrıca bazı Latin Amerika ülkeleri liderlerine de bahsettiği kaydedilmişti.

Ancak habere göre, gerek Trump’ın danışmanları gerekse de Latin Amerika ülkeleri liderleri bu fikre karşı çıktı.

Maduro, bu haberlerin, ABD’nin Venezuela’daki geniş petrol rezervlerini ele geçirmek için askeri operasyon planladığı iddiasını desteklediğini söyledi.

Trump’ın danışmanlarına işgal fikrini açmasının Venezuelalı muhalif isimlerin Beyaz Saray’ı ziyaretinin sonrasına rastladığına dikkati çeken Maduro, “Bu tesadüf mü? Hayır tesadüf değil” ifadesini de kullandı.

PARTNERBagajdan CD aktıBagajdan CD aktı
Menbiç’te PatlamaMenbiç’te Patlama
4 Temmuz Çarşamba Gününden Fotoğraflar4 Temmuz Çarşamba Gününden Fotoğraflar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Bergüzar Korel'i çıldırtan mesaj: Çıldıracağım

Bergüzar Korel'i çıldırtan mesaj: Çıldıracağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Evli kadınla yasak aşk yaşadı! Görüntülerini kocasına atınca...

Evli kadınla yasak aşk yaşadı! Görüntülerini kocasına atınca...

AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Erdoğan paylaşımı: Diploma niyetine...

AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Erdoğan paylaşımı: Diploma niyetine...

Son dakika! Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'ın açıklamalarına ilk yanıt

Son dakika! Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'ın açıklamalarına ilk yanıt

İlginizi Çekebilir

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Türkiye açıklaması

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Türkiye açıklaması

Denizdeki cesedin yanı başında hiçbir şey yokmuş gibi yüzmeye devam ettiler

Denizdeki cesedin yanı başında hiçbir şey yokmuş gibi yüzmeye devam ettiler

İnternetten çıplak fotoğraflarını gönderen çocuğa büyük şok!

İnternetten çıplak fotoğraflarını gönderen çocuğa büyük şok!

Suriye'den savaştan kaçan vatandaşlarına çağrı: Geri dönün

Suriye'den savaştan kaçan vatandaşlarına çağrı: Geri dönün

Hindistan'da düğün iptal edildi! Gerekçe: Yıldırım düşünce damadın hareketleri değişti

Hindistan'da düğün iptal edildi! Gerekçe: Yıldırım düşünce damadın hareketleri değişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İngiltere'de belediye çalışanı, genç kadını sürükleyip tecavüz etti!

İngiltere'de belediye çalışanı, genç kadını sürükleyip tecavüz etti!

Dünyayı şoke eden karar! 30'dan fazla küçük kıza tecavüz eden AIDS'li rahibi affetti

Dünyayı şoke eden karar! 30'dan fazla küçük kıza tecavüz eden AIDS'li rahibi affetti

Merkel'den Türkiye'nin göçmenlere yönelik tavrına övgü

Merkel'den Türkiye'nin göçmenlere yönelik tavrına övgü

Tatil cenneti Phuket adasında facia! İki turist teknesi battı

Tatil cenneti Phuket adasında facia! İki turist teknesi battı

Futbol taraftarı eğlencenin dozunu kaçırdı! Çıplak halde sokaklara çıktı

Futbol taraftarı eğlencenin dozunu kaçırdı! Çıplak halde sokaklara çıktı

O terörist öldürüldü! Türk askerlerini öldürdüğü iddia edilen canilerden biriydi!

O terörist öldürüldü! Türk askerlerini öldürdüğü iddia edilen canilerden biriydi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.