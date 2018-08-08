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Maduro'ya suikast girişiminde iki muhalif siyasetçi hedefte

08.08.2018 10:49 | Son Güncelleme

Venezuela lideri Nicolas Maduro, kendisine karşı yapılan suikast girişiminin arkasında iki muhalif siyasetçinin olduğunu ileri sürdü.

Maduro'ya suikast girişiminde iki muhalif siyasetçi hedefte

Hedef alınan siyasetçilerden birisi olan sürgündeki Julio Borges ise iddiayı reddetti.Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, geçen hafta Cumartesi günü kendisine karşı düzenlenen suikast girişiminin arkasında muhalif iki siyasetçinin olduğunu öne sürdü.

Maduro, saldırıyla bağlantılı olarak gözaltına alınan altı kişinin ifadeleri doğrultusunda ibrelerin Kolombiya'da sürgünde yaşayan muhalif siyasetçi Julio Borges ve 2014 yılında düzenlenen hükümet karşıtı protesto gösterilerinde ön sıralarda yer alan Juan Requsens'i gösterdiğini söyledi.

Devlet Başkanı'nın, ülkede Salı akşamı televizyondan yayınlanan konuşmasında "(Gözaltında alınan) ifadeler (Kolombiya'nın başkenti) Bogota'da yaşayan Julio Borges'i işaret ediyor" ifadesini kullanırken, "Böyle bir şeye dâhil olacak kadar korkak olduğunu biliyoruz" dedi.

Sosyal medyada ise Requsens'in polis tarafından gözaltına alındığı anların görüntülendiği videolar paylaşıldı.

Borges'den tepki

Suçlamalar üzerine Bogota'dan Twitter aracılığıyla bir açıklama yapan Borges, Devlet Başkanı Maduro'ya hitaben "Ne ülke ne de dünya bu saldırı saçmalığına inanıyor, hepimiz biliyoruz ki (saldırı) senin diktatörlüğüne muhalefet edenleri baskılamak ve onlara zulmetmek için bir düzmece" ifadesini kullandı.

2017'de Avrupa Birliği tarafından kendisinin de aralarında bulunduğu Venezuela muhalefetine insan hakları ve ifade özgürlüğü alanında Sakharov Ödülü verilen Borges, ayrıca Juan Requsens'in dokunulmazlığı olmasına karşın gözaltına alınmasını kınadı ve "Diktatörlük muhalefeti baskılamak için sözde saldırıdan faydalanıyor" açıklamasında bulundu.

Dokunulmazlıklar kalkabilir

Venezuela'da üyelerinin çoğunun Maduro yönetiminin güdümünde olduğu Kurucu Meclis'in Başkanı Diosdado Cabello, Borges ve Requsens'in dokunulmazlıklarının kaldırılması için harekete geçeceklerini kaydetti.

Hükümeti eleştirenler ise geçen Cumartesi günü birer kilo C-4 plastik patlayıcı yüklü iki insansız hava aracı (İHA) ile bir konuşma yaptığı sırada Maduro'yu hedef alan saldırıların, hükümet tarafından muhalefeti baskılamak için bir bahane olarak kullanılacağını öne sürüyor.

Saldırıda Maduro ve yanındaki eşi herhangi bir şekilde zarar görmezken, etrafındaki askeri kurmaylarından bazıları hafif yaralar almıştı. Suikast girişimi ile ilgili olarak altı kişi gözaltına alınmış, Devlet Başkanı ayrıca dün görevi Ivan Duque'ye teslim eden eski Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ve ABD'nin Florida eyaletindeki ismini açıklamadığı bir takım çevreleri de suçlamıştı.

Devlet Başkanı, Salı günkü konuşmasında Dışişleri Bakanlığı'nın, saldırıyı Kolombiya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden organize edenlerin de iadesi için gerekli başvuruların yapılacağını söyledi.

DW,AP,dpa/ÇÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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