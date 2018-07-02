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Mağarada kaybolan çocuklar 9 gün sonra bulundu

02.07.2018 22:03 | Son Güncelleme

Tayland'da 23 Haziran'da girdikleri derin bir mağarada kaybolan 12 çocuk ile antrenörlerinin yeri tespit edildi.

Mağarada kaybolan çocuklar 9 gün sonra bulundu

Grubun mağaradan çıkarılması için de yoğun bir kurtarma çalışmasına hazırlanılıyor.Tayland'da 9 gün önce derin bir mağarada kaybolan aynı futbol takımında oynayan 12 çocuk ile antrenörleri sağ olarak bulundu. Yaşları 11 ile 16 arasında değişen çocuklar ile 25 yaşlarındaki antrönerlerinden 23 Haziran'dan beri haber alınamıyordu. Ülkenin kuzeyinde keşif amaçlı girdikleri sanılan Tham Luang mağarasında kaybolan ekibi bulmak için yoğun bir arama faaliyeti yürütülüyordu. Dalgıçların da katıldığı kurtarma çalışmaları yükselen su seviyesi, çamur ve kıvrımlı tüneller nedeniyle zor şartlar altında gerçekleşti. Su seviyesi özellikle ekibin sığınmış olabileceği odacıklara ulaşmayı zorlaştırdı.

Ancak Pazartesi akşam saatlerinde iyi haberi Chiang Rai Valisi verdi. Vali Narongsak Osottanakorn, "13'ünü de sağ olarak bulduk. Hareket edebilecekleri hale gelene kadar onlarla ilgileneceğiz. Yiyecek ve dalış yapabilen bir doktor ulaştıracağız. Bir süredir hiç bir şey yemedikleri için hemen yiyebileceklerini sanmıyorum" dedi. Günlerdir yeraltında mahsur kalan grubun sağlık durumunun nasıl olduğu tam bilinmiyor. Günlerdir mağaranın girişinde kurtarma çalışmalarını takip eden çocukların yakınları gelen haberle büyük sevinç yaşadı.

12 yaşındaki oğlundan haber alan Tinnakorn Boonpiem, "Çok mutluyum... Onun fiziksel ve ruhsal olarak iyi olmasını istiyorum" dedi. Gruptakilerin bir başka yakını ise "Televizyondan öğrendim. Çok mutluyum, kelimelerle ifade edemiyorum" diye konuştu.

Çocukların ve antrenörlerinin yükselen su seviyesi nedeniyle öncelikle aranan bölgeden 300-400 metre daha uzakta bulunduğu kaydedildi. Sağ olarak bulunan grubun mağaradan çıkarılması için de kapsamlı bir çalışma planlanıyor. Ekibin çıkışa ulaşması için halen bir kısmı su altında olan mağarada dar koridorları aşıp bir kaç kilometre yol katetmeleri gerekecek.

"Yaban Domuzu" isimli futbol takımını kurtarmak için öncelikle mağaranın içerisinde uygun bir bölgede bir ana kamp kurulması planlanıyor. Bunun için onlarca dalgıç yanlarına aldıkları yüzlerce oksijen tüpüyle mağaraya girdi.

Futbol takımının kaybolmasıyla Tayland'da tek gündem neredeyse bu olaydı. Sosyal medyada dayanışma mesajları verilirken, din adamları da çocukların ekibin kurtulması için dua ediyordu.

DW,dpa/GY,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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