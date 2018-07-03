Mağarada Kaybolan Öğrenciler Bulundu

Taylandlı yetkililer, bir mağarada kaybolan 12 öğrenci ile bir öğretmenin yerini 9 gün sonra belirledikten sonra, şimdi de mahsur kalanları kurtarma yolu arıyor.
Bir okulun futbol takımında oynayan ve yaşları 11 ila 16 arasında değişen öğrencilerle, 25 yaşındaki antrenörleri, antrenmandan sonra Tham Luang mağaralarını ziyarete gitti. Ancak 10 kilometre uzunluktaki mağaralarda kayboldular.
Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen ve daha halen mağarada mahsur olan 13 kişinin yanına bir doktor ve hemşire dahil 7 kişilik bir ekip gönderildi.
Yetkililer, yükselen sular yüzünden mahsur kalan öğrencileri kurtarmak için düşünülen olasılıklardan birinin, öğrencileri teker teker su altından yüzdürerek çıkarmak olduğunu belirtiyor.
Ancak bu olasılığın tam olarak güvenli olup olmadığı bilinmiyor.
Yetkililer, güvende oldukları bilindiği için 12 öğrenci ve antrenörü mağaradan çıkarma konusunda aceleci davranmıyor.
Ancak mağara içindeki suların pompalarla boşaltılması için hummalı bir çalışma var.
Muson yağmurları nedeniyle oluşan yoğun çamur ve yükselen sular arama çalışmalarını zorlaştırmıştı.
Öğrencilerin bulunması için İngiltere, Amerika ve Japonya'dan gönderilen ekipler de kurtarma çalışmalarına katılıyor.
Tayland Başbakanı Prayuth Chan-Ocha, arama-kurtarma çalışmalarına katılan yabancı ekiplere teşekkür etti ve öğrencilerin bulunmasının ülke çapında minnet ve mutluluk yarattığını söyledi.
Öğrencilerin mahsur kaldığı yeri, Tayland deniz komandolarıyla beraber çalışan İngiliz dalgıçlar bulmuştu.
Taylandlı yetkililer, önümüzdeki günlerde yağacak yoğun yağışın mağaralar içindeki su seviyesini daha da yükseltebileceği uyarısında bulunuyor.
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