HABER

Mağarada Kurtarma Operasyonu

08.07.2018 15:35 | Son Güncelleme

Tayland’da iki haftadır bir mağarada mahsur kalan çocukları kurtarma operasyonunun başladığı ve iki çocuğun mağaradan çıkarıldığı belirtiliyor

Mağarada Kurtarma Operasyonu

Tayland’da iki haftadır bir mağarada mahsur kalan çocukları kurtarma operasyonunun başladığı ve iki çocuğun mağaradan çıkarıldığı belirtiliyor.

İki çocuğun kurtarıldığını Reuters haber ajansı açıkladı.

Kurtarma ekiplerinin mağarada su yükselmesi endişesi nedeniyle operasyonu başlatma kararı aldığı kaydediliyor.

Dalgıçlar mağaradaki 12 çocukla hocalarını karanlık ve su altındaki geçiş yollarından çıkarmaya çalışıyor.

Kurtarma operasyonunun başındaki isim Narongsak Osottanakorn, 18 dalgıcın çocukları kurtarmak için hareket geçtiğini açıkladı.

Osottanakorn, çocukların herhangi bir zorlukla karşılaşmaya hazır olduklarını söyledi.

Çocukların doktorlar tarafından değerlendirildiğini ve fiziksel ve ruhsal olarak uygun olduklarını belirten Osottanakorn, çocukların azimli olduklarını da kaydetti.

PARTNERBerfu'dan sonra hayatım değiştiBerfu'dan sonra hayatım değişti
Hatay'da ve Bitlis'te kaybolan iki çocuğun cansız bedenine ulaşıldıHatay'da ve Bitlis'te kaybolan iki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
Baba Özil: Mesut'un yerinde olsam takımdan ayrılırımBaba Özil: Mesut'un yerinde olsam takımdan ayrılırım
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'

Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edilen 18 bin 632 kişinin isimleri belli oldu

701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edilen 18 bin 632 kişinin isimleri belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tayland'da mağarada mahsur kalan çocuklardan altısı kurtarıldı

Tayland'da mağarada mahsur kalan çocuklardan altısı kurtarıldı

Kuzey Kore'dan flaş ABD açıklaması: Trump’a hala güveniyoruz

Kuzey Kore'dan flaş ABD açıklaması: Trump’a hala güveniyoruz

Trump’tan New York Times ve Washington Post’a: Yedi yıl içinde kepenk kapatacaksınız

Trump’tan New York Times ve Washington Post’a: Yedi yıl içinde kepenk kapatacaksınız

Kadınlar röntgenci sapıklara karşı ayaklandı

Kadınlar röntgenci sapıklara karşı ayaklandı

Parkta saç saça baş başa kız kavgası!

Parkta saç saça baş başa kız kavgası!

Kuzey Kore'den nükleer müzakereler konusunda sert açıklama! ABD'yi suçladılar!

Kuzey Kore'den nükleer müzakereler konusunda sert açıklama! ABD'yi suçladılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.