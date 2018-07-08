Mağarada Kurtarma Operasyonu

Tayland’da iki haftadır bir mağarada mahsur kalan çocukları kurtarma operasyonunun başladığı ve iki çocuğun mağaradan çıkarıldığı belirtiliyor.

İki çocuğun kurtarıldığını Reuters haber ajansı açıkladı.

Kurtarma ekiplerinin mağarada su yükselmesi endişesi nedeniyle operasyonu başlatma kararı aldığı kaydediliyor.

Dalgıçlar mağaradaki 12 çocukla hocalarını karanlık ve su altındaki geçiş yollarından çıkarmaya çalışıyor.

Kurtarma operasyonunun başındaki isim Narongsak Osottanakorn, 18 dalgıcın çocukları kurtarmak için hareket geçtiğini açıkladı.

Osottanakorn, çocukların herhangi bir zorlukla karşılaşmaya hazır olduklarını söyledi.

Çocukların doktorlar tarafından değerlendirildiğini ve fiziksel ve ruhsal olarak uygun olduklarını belirten Osottanakorn, çocukların azimli olduklarını da kaydetti.

