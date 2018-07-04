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Mağarada mahsur kalan 13 kişi ölüm kalım savaşı veriyor

DÜNYA HABERLERİ  | 04.07.2018 04:55 | Son Güncelleme

Tayland’da 11 gün önce kaybolan 12 çocuk ile antrenörleri Tham Luang Mağarası’nda bulundu. Suların yükselmesi nedeniyle mahsur kalan çocukların önünde 2 seçenek var: Ya yüzmeyi öğrenecekler ya da suların inmesini bekleyecekler.

Mağarada mahsur kalan 13 kişi ölüm kalım savaşı veriyor

Tayland’da, 23 Haziran’da futbol maçı için köylerinden ayrılan 12 erkek çocuğu ve 25 yaşındaki antrenörleri kayıplara karışmıştı. Ülkenin kuzeyindeki Chiang Rai kenti yakınındaki dağlarda mahsur kaldığı sanılan çocuklar için dalgıçlar, helikopterler ve ordu, arama çalışmaları başlattı. Tayland Hükümeti, önceki gün grubun tamamının Tham Luang Mağarası’nda sağ bulunduklarını duyurdu. Büyük heyecanla karşılanan haberin ardından çocukların aileleri ve dünya rahat bir nefes aldı. Tayland Başbakanı Prayuth Chan-Ocha, çocukların bulunduğunu bildirdikten sonra dünya çapındaki ilgiye teşekkür etti.

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KURTULMALARI AYLAR SÜREBİLİR

10 kilometre uzunluğundaki Tham Luang Mağarası’nı, dağların etrafından dolaşmak yerine kestirme olarak kullanan grubun, şiddetli yağış ve mağaranın içindeki suyun yükselmesiyle bulundukları noktada mahsur kaldığı öğrenildi. Çocukların açlık ve susuzluk nedeniyle zayıf düştüğü ve güçlenene kadar beklemek zorunda oldukları açıklandı. Ancak çocukların çoğu yüzme bilmediği için yükselen sulardan kendi başlarına çıkmaları imkânsız.

Son derece dar olan tünellerden dalgıçlara tutunmadan geçmek zorundalar. Tayland Ordusu, yağışlar devam ettiği için çocukların kurtarılmasının aylar alabileceği yönünde uyarıda bulundu.

SU POMPAYLA BOŞALTILIYOR

Gazete Habertürk'ün haberine göre Tayland Ordusu, mağaranın daha fazla dolmasını önlemek için sürekli içerideki suyu pompalarla boşaltmaya çalışıyor. Profesyonel dalgıçlar da çocuklara yiyecek ve ilkyardım müdahalesinde bulundu. Dalgıç doktorlar da, çocuklara ve antrenörlerine sağlık müdahalesinde bulundu. Çocukların aileleriyle konuşabilmeleri için içeriye bir telefon hattı da çekilmesi planlanıyor. En az 4 ay yetecek kadar yiyecek sağlanması için de çalışmalar başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
TAYLAND mahsur kalan çocuklar Tham Luang Mağarası

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