Mağarada mahsur kalan 13 kişi ölüm kalım savaşı veriyor

Tayland’da, 23 Haziran’da futbol maçı için köylerinden ayrılan 12 erkek çocuğu ve 25 yaşındaki antrenörleri kayıplara karışmıştı. Ülkenin kuzeyindeki Chiang Rai kenti yakınındaki dağlarda mahsur kaldığı sanılan çocuklar için dalgıçlar, helikopterler ve ordu, arama çalışmaları başlattı. Tayland Hükümeti, önceki gün grubun tamamının Tham Luang Mağarası’nda sağ bulunduklarını duyurdu. Büyük heyecanla karşılanan haberin ardından çocukların aileleri ve dünya rahat bir nefes aldı. Tayland Başbakanı Prayuth Chan-Ocha, çocukların bulunduğunu bildirdikten sonra dünya çapındaki ilgiye teşekkür etti.

KURTULMALARI AYLAR SÜREBİLİR

10 kilometre uzunluğundaki Tham Luang Mağarası’nı, dağların etrafından dolaşmak yerine kestirme olarak kullanan grubun, şiddetli yağış ve mağaranın içindeki suyun yükselmesiyle bulundukları noktada mahsur kaldığı öğrenildi. Çocukların açlık ve susuzluk nedeniyle zayıf düştüğü ve güçlenene kadar beklemek zorunda oldukları açıklandı. Ancak çocukların çoğu yüzme bilmediği için yükselen sulardan kendi başlarına çıkmaları imkânsız.