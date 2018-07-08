Mağarada mahsur kalan çocuklar kurtarılıyor

12 çocuktan altısı kurtarılarak bir hastaneye sevkedildi.Tayland'da bir mağarada mahsur kalan 12 çocuk ve antrenörlerinin kurtarılması çalışmaları sabaha karşı başladı. Bangkok Post gazetesinin haberine göre şimdiye dek altı çocuk mağaradaki en zorlu etabı geçerek, kurtarma ekiplerinin kamp noktasına getirildi. Bu çocuklar daha sonra mağara dışına çıkarılarak helikopterle bir hastaneye sevkedildi.

Kurtarma operasyonunu yürüten vali Narongsak Osotthanakorn yaptığı açıkamada, "Hava güzel, suyun yüksekliği de iyi. Dalgıçlar hazır. Çocuklar bedenen, ruhen ve psikolojik olarak dışarıya çıkmaya hazırlar" dedi. Uzmanlar Orta Avrupa Saati ile 05:00'de başlayan operasyonun hava şartlarına bağlı olarak iki-üç günde tamamlanabileceğini belirtiyor.

Gazeteciler bölgeye alınmıyor

Operasyon öncesinde bölgede bulunan bin Taylandlı ve yabancı gazeteciden bölgeyi terketmesi istendi. Kurtarma operasyonu için bölgeye gelen gazetecilerin girişine de izin verilmedi.

Tehlikeli olan kurtarma operasyonunda her çocuğa bir dalgıç eşlik ediyor. Çocuklar mağaradan tek tek çıkarılıyor. Kurtarma operasyonu çalışmaları sırasında birkaç gün önce bir dalgıç hayatını kaybetmişti. Çocukların ve antrönerlerinin bulunduğu noktadan mağara ağzına kadar olan bölge, profesyonel dalgıçların dahi beş saatte ulaşabildiği suyla kaplı dar geçit ve galerilerden oluşuyor. Çocuklardan bazılarının iyi yüzme bilmemesi endişelere sebep oldu.