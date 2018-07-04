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Mağarada Mahsur Kalan Çocukların Kurtarılması Aylar Sürebilir

04.07.2018 19:27 | Son Güncelleme

Uzmanlar Tayland’da deniz yükselmesi sonucu bir mağarada mahsur kalan çocukların kurtarılmasının aylar sürebileceği uyarısında bulundu. Deniz suyunun çekilmesi için Tayland’da dört ay süren yağmur mevsiminin bitmesi beklenebilir

Mağarada Mahsur Kalan Çocukların Kurtarılması Aylar Sürebilir

Uzmanlar Tayland’da deniz yükselmesi sonucu bir mağarada mahsur kalan çocukların kurtarılmasının aylar sürebileceği uyarısında bulundu. Deniz suyunun çekilmesi için Tayland’da dört ay süren yağmur mevsiminin bitmesi beklenebilir.

Yaşları 11 ve 16 arasında değişen 12 erkek çocuğu ve 25 yaşındaki futbol hocaları Tayland’ın kuzeyindeki Chiang Rai eyaletinde 23 Haziran’da kaybolmuştu.

Yanlarında yiyecek bir şey olmadan ışıksız bir mağarada dokuz gün geçiren ekibin yeri Pazartesi günü tespit edildi.

Mağaradan gelen son videoda çocuklar teker teker kendilerini tanıtarak sağlıklarının iyi olduğunu söylüyor.

Başka bir videodaysa donanma özel kuvvetleri ekibinden bir kişi çocukların vücudundaki hafif yaralara pansuman yapıyor.

Her iki videoda da gülümseyen çocukların moralinin iyi olduğu görülüyor.

Ancak uzmanlara göre çocukların kurtarılması aylar sürebilir.

Üstelik kurtarma çalışmalarında çocuklara da büyük iş düşebilir.

Uzmanlar çocuklara dalmayı öğretmenin onları kurtarmak için tek yöntem olup olmadığını sorguluyor.

Suyun çekilmesini beklemek de değerlendirilen seçenekler arasında.

12 çocuk ve futbol hocaları rutin futbol antrenmanının ardından mağarayı keşfe çıkmıştı. Ancak sular yükselince grup mağarada mahsur kaldı.

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