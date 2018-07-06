Mağaradaki çocuklar için zamana karşı yarış

Yetkililer, koşulların kötüleştiğini ve tahliye için fazla vakit olmadığını söylüyor.Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da bir mağarada mahsur kalan 12 çocukla futbol antrenörlerini kurtarma çalışmalarında bir dalgıç hayatını kaybetti. Büyük kısmı sualtında kalan mağaradaki çalışmalara katılan deniz komandosu dalgıçın dalış sırasında bayıldığı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı.

Kurtarma ekipleri mahsur kalan grubu bulundukları yerden çıkarmak için zamanla yarıştıklarını, kötü hava şartları ve içeride azalan oksijen seviyesine karşı mücadele ettiklerini belirtiyor.

Kurtarma çalışmalarında başlıca rol oynayan Tayland Deniz Komandoları Birliği Komutanı Arpakorn Yookongkaew, "Artık bütün koşulların elverişli olmasını bekleyemeyiz, çünkü durum aleyhimize işliyor. İlk etapta çocukların bir süre mağarada kalabileceğini düşünmüştük ancak koşullar değişti, zamanımız kısıtlı" dedi.

Mağaranın girişinden çocuklara ulaşmak 5 saat

Grubun mahsur kaldığı ülkenin kuzeyindeki Tham Luang Mağarası derin bir mağara kompleksi. Çocukların ve antrönerlerinin bulunduğu noktadan mağara ağzına kadar olan bölge, profesyonel dalgıçların dahi beş saatte ulaşabildiği suyla kaplı dar geçit ve galerilerden oluşuyor. Ekibi kurtarmak için uygulanan plan kapsamında mağaradaki su pompalarla tahliye edilmeye çalışılıyor. Ancak bu konuda çok fazla ilerleme sağlanamadı.