Mağaradaki çocukları kurtarma operasyonu başladı

Operasyonun iki-üç gün sürmesi bekleniyor.Kurtarma operasyonunu yürüten vali Narongsak Osotthanakorn yaptığı açımlamada, "Operasyona hazır olduğumuzu onaylayabilirim. Hava güzel, suyun yüksekliği de iyi. Dalgıçlar hazır. Çocuklar bedenen, ruhen ve psikolojik olarak dışarıya çıkmaya hazırlar" dedi. Uzmanlar Orta Avrupa Saati ile 05:00'de başlayan operasyonun hava şartlarına bağlı olarak iki-üç günde tamamlanabileceğini belirtiyor.

Gazeteciler bölgeye alınmıyor

Operasyon öncesinde bölgede bulunan bin Taylandlı ve yabancı gazeteciden bölgeyi terketmesi istendi. Kurtarma operasyonu için bölgeye gelen gazetecilerin girişine de izin verilmedi.

Tehlikeli olan kurtarma operasyonunda her çocuğa bir dalgıçın eşlik etmesi planlanıyor. Çocuklar mağaradan tek tek çıkarılacak. Kurtarma operasyonu çalışmaları sırasında birkaç gün önce bir dalgıç hayatını kaybetmişti. Çocukların ve antrönerlerinin bulunduğu noktadan mağara ağzına kadar olan bölge, profesyonel dalgıçların dahi beş saatte ulaşabildiği suyla kaplı dar geçit ve galerilerden oluşuyor. Çocuklardan bazılarının iyi yüzme bilmemesi endişeleri artırıyor.