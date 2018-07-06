Mağaradaki Çocukları Kurtarmaya Giden Dalgıç Öldü

Tayland’da donanma dalgıç ekibinin eski üyesi Saman Gunan, Chiang Rai’daki mağarada mahsur kalan 12 çocukla ve 25 yaşındaki futbol antrenörlerini kurtarma çalışmaları sırasında hayatını kaybetti.

Donanmadan emekli olduğu halde kurtarma çalışmalarına gönüllü olarak katılan Saman Gunan’ın, mağaraya oksijen tüpleri ulaştırdıktan sonra geri dönüşü sırasında bilincini kaybettiği belirtildi. Ekip arkadaşı Saman’ın hayatını kurtarmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını söyledi.

38 yaşındaki Saman, 30 Haziran’da onu son görevine götüren uçağa binmeden önce selfie video çekmiş ve videoda “Çocukları kurtarıp evlerine sağ salim ulaştıracağız, şansımız bol olsun” demişti.

Risk faktörleri: Yağmur ve panik

Yaşanan kazaya rağmen kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekiplere göre girişi suyla kapanan mağarada mahsur kalan 13 genci kurtarırken iki risk faktörü var. Biri yağmur, diğeri ise panik unsuru.

Yetkililer suyun çamurlu olacağını ve kurtarma operasyonu sırasında çocukların su altında bir şey göremeyeceklerini bu nedenle de kolayca panik olabileceklerini söylüyor.

Grubun mahsur kaldığı Chiang Rai’deki mağaralar derinlikleri ve tehlikeli olmalarıyla biliniyor. Grup yağış sezonunda mağaraya girilmemesi uyarısı yapan bir tabelayı geçerek mağaraya girdi. Grup mağaraya girdiği sırada Temmuz

