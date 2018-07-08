Mağaradaki operasyonda dört çocuk kurtarıldı

12 çocuktan dördü kurtarılarak hastaneye sevkedildi.Tayland'da bir mağarada mahsur kalan 12 çocuk ve antrenörlerinin kurtarılması çalışmaları sabaha karşı başladı. Şimdiye dek dört çocuk mağaradaki en zorlu etabı geçerek, kurtarma ekiplerinin kamp noktasına götürüldü. Bu çocuklar daha sonra mağara dışına çıkarılarak helikopterle bir hastaneye sevkedildi.

Kurtarma operasyonunu yürüten vali Narongsak Osotthanakorn yaptığı açıklamada, "Hava güzel, suyun yüksekliği de iyi. Dalgıçlar hazır. Çocuklar bedenen, ruhen ve psikolojik olarak dışarıya çıkmaya hazırlar" dedi.

Dört çocuğun kurtarıldığı ilk günün ardından 13 dalgıcın katıldığı operasyona yaklaşık 10 saatlik ara verildiği açıklandı.

Gazeteciler bölgeye alınmıyor

Operasyon öncesinde bölgede bulunan bin Taylandlı ve yabancı gazeteciden bölgeyi terketmesi istendi. Kurtarma operasyonu için bölgeye gelen gazetecilerin girişine de izin verilmedi.

Tehlikeli olan kurtarma operasyonunda her çocuğa bir dalgıç eşlik ediyor. Çocuklar mağaradan tek tek çıkarılıyor. Kurtarma operasyonu çalışmaları sırasında birkaç gün önce bir dalgıç hayatını kaybetmişti. Çocukların ve antrönerlerinin bulunduğu noktadan mağara ağzına kadar olan bölge, profesyonel dalgıçların dahi beş saatte ulaşabildiği suyla kaplı dar geçit ve galerilerden oluşuyor. Çocuklardan bazılarının iyi yüzme bilmemesi endişelere sebep oldu.