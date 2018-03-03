Evlilik planı yapan Alexis Lamoureux ve Lotte van Riel adlı çift, ev kredisi, taksitler peşinat, düğün takıları planlarının aksine kendilerine 1 euro'ya bir mağara almış ve onu baştan yaratarak adeta bir saraya çevirmiş.
Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular
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Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular
Genç çift Alexis Lamoureux ve Lotte van Riel pek çok gencin anlayabileceği sıkıntılar içindeydiler. Düzenli bir işleri olmaması, ev kiralarını ödeyecek para bulamamaları gibi…
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Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular
Bir gün bir açık arttırmada, Fransa’nın Loire Vadisi‘nde sadece 1 Euro’ya bir mağara ev satın aldılar. Satın aldıklarında mağaranın içi evden çok kocaman bir çöplüğe benziyordu.
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Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular
Burayı tekrar bir eve benzetmek üzere kolları sıvayan çifti maddi ve manevi zor bir süreç bekliyordu.
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Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular
Mağarayı dönüştürecek paranın “P”sine sahip olmayan çift 25.000 Euro‘luk kredi için on tane banka dolaştı.
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Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular
Lakin düzenli bir işleri yoktu ve tüm bankalardan olumsuz cevap aldılar. Çift, sonunda çareyi Alexis’in babasının restoranında çalışmakta buldu.
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Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular
Sevgililer tam üç yıl burada çalışarak para biriktirdiler. Nihayet gereken parayı biriktirdiklerinde kanalizasyon veya elektrik namına hiçbir şeyin olmadığı bu mağarada aylarca sürecek bir çalışma onları bekliyordu.
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Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular
12 ayda mağarayı yaşanılır bir hale getirmek için aklınıza gelebilecek tüm ayrıntıları tamamladılar. Bu dönüşüm onlara tam 35.000 Euro‘ya mal oldu.
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Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular
İşte o mağaranın eski ve değişim sonrası halinden kareler...
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Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular
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Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular
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Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular
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Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular
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Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular
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Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular
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Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular
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Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular
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Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular
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Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular
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Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular
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Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular
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Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular
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Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular
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Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular
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