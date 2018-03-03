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Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular

DÜNYA HABERLERİ  | 03.03.2018 17:43 | Son Güncelleme

Evlilik planı yapan Alexis Lamoureux ve Lotte van Riel adlı çift, ev kredisi, taksitler peşinat, düğün takıları planlarının aksine kendilerine 1 euro'ya bir mağara almış ve onu baştan yaratarak adeta bir saraya çevirmiş.

Evlilik planı yapan Alexis Lamoureux ve Lotte van Riel adlı çift, ev kredisi, taksitler peşinat, düğün takıları planlarının aksine kendilerine 1 euro'ya bir mağara almış ve onu baştan yaratarak adeta bir saraya çevirmiş.

Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular

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Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular

Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular
Genç çift Alexis Lamoureux ve Lotte van Riel pek çok gencin anlayabileceği sıkıntılar içindeydiler. Düzenli bir işleri olmaması, ev kiralarını ödeyecek para bulamamaları gibi…
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Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular

Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular
Bir gün bir açık arttırmada, Fransa’nın Loire Vadisi‘nde sadece 1 Euro’ya bir mağara ev satın aldılar. Satın aldıklarında mağaranın içi evden çok kocaman bir çöplüğe benziyordu.
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Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular

Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular
Burayı tekrar bir eve benzetmek üzere kolları sıvayan çifti maddi ve manevi zor bir süreç bekliyordu.
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Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular

Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular
Mağarayı dönüştürecek paranın “P”sine sahip olmayan çift 25.000 Euro‘luk kredi için on tane banka dolaştı.
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Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular

Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular
Lakin düzenli bir işleri yoktu ve tüm bankalardan olumsuz cevap aldılar. Çift, sonunda çareyi Alexis’in babasının restoranında çalışmakta buldu.
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Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular

Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular
Sevgililer tam üç yıl burada çalışarak para biriktirdiler. Nihayet gereken parayı biriktirdiklerinde kanalizasyon veya elektrik namına hiçbir şeyin olmadığı bu mağarada aylarca sürecek bir çalışma onları bekliyordu.
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Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular

Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular
12 ayda mağarayı yaşanılır bir hale getirmek için aklınıza gelebilecek tüm ayrıntıları tamamladılar. Bu dönüşüm onlara tam 35.000 Euro‘ya mal oldu.
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Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular

Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular
İşte o mağaranın eski ve değişim sonrası halinden kareler...
9 / 23

Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular

Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular
10 / 23

Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular

Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular
11 / 23

Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular

Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular
12 / 23

Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular

Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular
13 / 23

Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular

Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular
14 / 23

Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular

Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular
15 / 23

Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular

Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular
16 / 23

Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular

Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular
17 / 23

Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular

Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular
18 / 23

Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular

Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular
19 / 23

Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular

Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular
20 / 23

Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular

Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular
21 / 23

Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular

Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular
22 / 23

Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular

Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular
23 / 23

Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular

Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular
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Anahtar Kelimeler:
Alexis Lamoureux Lotte van Riel 1 euro Mağara

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
İnsanın sevdiği yanında olduktan sonra mağara bile cennet olur .
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