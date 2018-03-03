Evlilik planı yapan Alexis Lamoureux ve Lotte van Riel adlı çift, ev kredisi, taksitler peşinat, düğün takıları planlarının aksine kendilerine 1 euro'ya bir mağara almış ve onu baştan yaratarak adeta bir saraya çevirmiş.

Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular

1 / 23 Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular Genç çift Alexis Lamoureux ve Lotte van Riel pek çok gencin anlayabileceği sıkıntılar içindeydiler. Düzenli bir işleri olmaması, ev kiralarını ödeyecek para bulamamaları gibi…

2 / 23 Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular Bir gün bir açık arttırmada, Fransa’nın Loire Vadisi‘nde sadece 1 Euro’ya bir mağara ev satın aldılar. Satın aldıklarında mağaranın içi evden çok kocaman bir çöplüğe benziyordu.

3 / 23 Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular Burayı tekrar bir eve benzetmek üzere kolları sıvayan çifti maddi ve manevi zor bir süreç bekliyordu.

4 / 23 Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular Mağarayı dönüştürecek paranın “P”sine sahip olmayan çift 25.000 Euro‘luk kredi için on tane banka dolaştı.

5 / 23 Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular Lakin düzenli bir işleri yoktu ve tüm bankalardan olumsuz cevap aldılar. Çift, sonunda çareyi Alexis’in babasının restoranında çalışmakta buldu.

6 / 23 Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular Sevgililer tam üç yıl burada çalışarak para biriktirdiler. Nihayet gereken parayı biriktirdiklerinde kanalizasyon veya elektrik namına hiçbir şeyin olmadığı bu mağarada aylarca sürecek bir çalışma onları bekliyordu.

7 / 23 Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular 12 ayda mağarayı yaşanılır bir hale getirmek için aklınıza gelebilecek tüm ayrıntıları tamamladılar. Bu dönüşüm onlara tam 35.000 Euro‘ya mal oldu.

8 / 23 Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular İşte o mağaranın eski ve değişim sonrası halinden kareler...

9 / 23 Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular

10 / 23 Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular

11 / 23 Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular

12 / 23 Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular

13 / 23 Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular

14 / 23 Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular

15 / 23 Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular

16 / 23 Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular

17 / 23 Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular

18 / 23 Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular

19 / 23 Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular

20 / 23 Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular

21 / 23 Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular

22 / 23 Mağarayı saraya çevirdiler! Mutluluğu 1 Euro'da buldular