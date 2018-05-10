Mahathir 92 yaşında yeniden seçildi

Malezya'da halkın 222 sandalyeli meclis için sandığa gittiği seçimlerde, eski başbakan Mahathir'in destekçileri sokağa dökülerek kutlamalara başladı. Sayılan oyların açıklanmasını erteleme kararı alan Seçim Komisyonu'nu da protesto eden destekçiler, sandıklardan çıkan sonucun ilan edilmesini talep etti.

AA'nın haberine göre, sokaklardaki gösterici sayısının artması üzerine bir açıklama yapan Polis Müdürü Tan Sri Mohamad Fuzi Harun, seçmenlere "sağ duyu" çağrısı yaparak provokatif hareketlerden kaçınmaları uyarısında bulundu. Polis güçleri, başkentte güvenlik önlemlerini artırırken birçok caddeyi trafiğe kapattı. Bunun üzerine Mahathir'in destekçilerinin sokaklardan çekildiği gözlendi.

Ayrıca, ülkede seçimler gerekçe gösterilerek bugünkü resmi tatilin iki gün uzatıldığı duyuruldu. Mahathir, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada mecliste çoğunluğu sağlamak için gereken 112 sandalyenin üzerinde bir destek sağladıklarını belirterek, zaferini ilan etmişti. Malezya Seçim Komisyonu Başkanı Tan Sri Mohd Haşim Abdullah ise oyların sayımına başlanmasının ardından tüm seçim bölgelerinden yeterli verilerin toplanamaması nedeniyle resmi sonuçların açıklanması için zamana ihtiyaç duyduklarını bildirmişti.