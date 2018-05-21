Mahkeme Demirtaş'ın Tahliye Talebini Reddetti

Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi Selahattin Demirtaş’ın tahliye talebini reddetti.

Bir yıldır hapiste olan ve suçlu bulunması halinde 142 yıl hapsi istenen Demirtaş HDP tarafından bu aybaşında cumhurbaşkanlığına aday gösterilmişti.

HDP Demirtaş’ın serbest bırakılması için başvuruda bulunmuş ve Demirtaş’ın tutukluluğunun seçmen özgürlüğünü tehlikeye attığını öne sürmüştü.

Seçim komisyonu Demirtaş’ın adaylığını kabul etti. Demirtaş parmaklıklar ardından seçim kampanyası yürütüyor. HDP Twitter’dan yaptığı açıklamada:

‘‘Mahkeme, Demirtaş’ın tahliye başvurusunu reddetti. Eşit ve adil bir seçimi engelleyen bu hukuksuz kararı kınıyoruz. Milyonların adayı Demirtaş’ın seçmenleriyle bir arada olmadığı her gün 24 Haziran seçimlerini biraz daha gölgeleyecek, demokratik meşruiyetini sorgulatacaktır’’ ifadelerini kullandı.

