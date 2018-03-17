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Mahkeme Romanyalı adamın başvurusunu reddetti: 'Sen yaşamıyorsun'

17.03.2018 20:18 | Son Güncelleme

Romanya'da bir mahkeme, duruşmaya kanlı canlı gelmesine rağmen 63 yaşındaki Constantin Reliu'nun yaşamadığına hükmetti.

Mahkeme Romanyalı adamın başvurusunu reddetti: 'Sen yaşamıyorsun'

Romanya'da bir mahkeme, duruşmaya kanlı canlı gelmesine rağmen 63 yaşındaki Constantin Reliu'nun yaşamadığına hükmetti.

Romanya'nın Barlad şehrinde görülen davada Reliu, mahkemeden ölüm belgesini iptal etmesini talep etti.

Ancak mahkeme Reliu'nun 2003 yılında karısı tarafından alınan ölüm belgesine itiraz etmekte geç kaldığını gerekçe göstererek adamın talebini geri çevirdi.

1992 yılında iş bulmak için Türkiye'ye gelen Reliu'nun en son olarak 1999 yılında Romanya'ya döndüğü kaydedildi.

1999'dan sonra ailesiyle bir daha bağlantı kurmayınca eşi Reliu'nun Marmara Depremi'nde hayatını kaybettiğini düşündü.

Reliu'nun eşi de yeniden evlenebilmek için mahkemeye başvurarak eşinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Türkiye'ye dönmek istiyor

Reliu ise bu yılın başında Türk yetkililer tarafından belgelerinin süresinin geçmesi gerekçesiyle sınır dışı edilince gerçeği öğrendi.

Romanya'ya geri dönüp pasaportunu yenilemek isteyen Reliu'ya ülke sınırındaki göçmenlik ofisi yetkilileri tarafından öldüğü söylendi.

Yerel medyaya konuşan Reliu, "Hayatta olmama rağmen resmi olarak ölüyüm. Ölü olduğum için de bir gelirim yok ve bir şey yapamıyorum" açıklamasında bulundu.

Reliu, Türkiye'de küçük bir şirket kurduğunu o yüzden geri dönmek istediğini söylüyor ama yasal durumu çözülmeden bunun nasıl gerçekleşeceği bir muamma.

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