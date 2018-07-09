Mahkeme Sarrazin davasında uzlaşı önerdi

Hâkim taraflara uzlaşı çağrısında bulundu.Federal Merkez Bankası eski yönetim kurulu üyesi ve Sosyal Demokrat Parti üyesi Thilo Sarrazin, son yılların Almanya'da en fazla tartışılan kitaplarını kaleme alan bir yazar. Bu tartışmaların da etkisiyle eserleri milyonluk baskılara ulaşıyor. 2010 yılında çıkan "Almanya Kendini Yok Ediyor” adlı kitapta Türklerin ve Müslümanların topluma uyum sağlamadıklarını öne süren Sarrazin, eğitim düzeyi düşük göçmenlerin Almanya'yı olumsuz şekilde etkileyerek "aptallaştırdığını” iddia etmişti. Irkçılık ve polemik yaratmakla suçlanan Sarrazin'e, gerçekleri dile getirdiği iddiasıyla birçok kişi de destek vermişti. Kamuoyundan gelen baskı nedeniyle Federal Merkez Bankası'ndaki görevinden istifa etmek zorunda kalan Sarrazin, "Avrupa'nın Euro'ya İhtiyacı Yok” ve "Yeni Erdem Terörü - Almanya'daki İfade Hürriyetinin Sınırları” gibi kitaplarla listelerin ilk sırasında yer almaya devam etti.

Tartışmalı yazar, bu yaz için yeni bir kitap hazırladı. "Düşmanca Devralma - İslam İlerlemeyi Nasıl Engelliyor ve Toplumu Nasıl Tehdit Ediyor?” isimli kitabın, yazarın daha önceki eserleri gibi DVA adlı yayınevi tarafından Ağustos ayında piyasaya sürülmesi öngörülmüştü. Ancak Random House Yayınevi Grubu'na ait olan DVA ile yazar arasında, kitabın basılıp basılmayacağı konusunda anlaşmazlık çıktı. Bunun üzerine Sarrazin yayınevine dava açtı.