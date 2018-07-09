HABER

Mahkeme Sarrazin davasında uzlaşı önerdi

09.07.2018 22:28 | Son Güncelleme

Almanya’da göçmenler ve Müslümanlara yönelik açıklamalarıyla tartışma yaratan Thilo Sarrazin, İslam hakkında yazdığı yeni kitap yüzünden yayınevi ile mahkemelik oldu.

Hâkim taraflara uzlaşı çağrısında bulundu.Federal Merkez Bankası eski yönetim kurulu üyesi ve Sosyal Demokrat Parti üyesi Thilo Sarrazin, son yılların Almanya'da en fazla tartışılan kitaplarını kaleme alan bir yazar. Bu tartışmaların da etkisiyle eserleri milyonluk baskılara ulaşıyor. 2010 yılında çıkan "Almanya Kendini Yok Ediyor” adlı kitapta Türklerin ve Müslümanların topluma uyum sağlamadıklarını öne süren Sarrazin, eğitim düzeyi düşük göçmenlerin Almanya'yı olumsuz şekilde etkileyerek "aptallaştırdığını” iddia etmişti. Irkçılık ve polemik yaratmakla suçlanan Sarrazin'e, gerçekleri dile getirdiği iddiasıyla birçok kişi de destek vermişti. Kamuoyundan gelen baskı nedeniyle Federal Merkez Bankası'ndaki görevinden istifa etmek zorunda kalan Sarrazin, "Avrupa'nın Euro'ya İhtiyacı Yok” ve "Yeni Erdem Terörü - Almanya'daki İfade Hürriyetinin Sınırları” gibi kitaplarla listelerin ilk sırasında yer almaya devam etti.

Tartışmalı yazar, bu yaz için yeni bir kitap hazırladı. "Düşmanca Devralma - İslam İlerlemeyi Nasıl Engelliyor ve Toplumu Nasıl Tehdit Ediyor?” isimli kitabın, yazarın daha önceki eserleri gibi DVA adlı yayınevi tarafından Ağustos ayında piyasaya sürülmesi öngörülmüştü. Ancak Random House Yayınevi Grubu'na ait olan DVA ile yazar arasında, kitabın basılıp basılmayacağı konusunda anlaşmazlık çıktı. Bunun üzerine Sarrazin yayınevine dava açtı.

Yeni yayınevi hızla bulundu

Münih Eyalet Mahkemesi'nde bugün görülmeye başlanan davada Sarrazin yayınevini, üzerinde anlaşılan tarihe kısa bir süre kala kitabı basmaktan vazgeçerek adını kötülemekle suçluyor. Yayınevi ise kendisine teslim edilen metnin, kontrol edilmesi gereken çok sayıda dipnot içermesinden ötürü henüz basılabilecek durumda olmadığını iddia ediyor. Sarrazin, kitabı basacak başka bir yayınevi bulduğu için hâkim tarafların uzlaşması çağrısında bulundu. Ancak Sarrazin'in avukatları, uzlaşma sağlanabilmesi için yazarın bugüne kadar aldığı 100 bin euro tutarındaki ön ödemenin geri alınmamasını ve avukat ile mahkeme masraflarının yayınevi tarafından üstlenilmesini talep etti. Yayınevi ise bu şartları kabul etmedi. Şimdi mahkemenin bir uzlaşma önerisi hazırlayacağı bildiriliyor. Önerinin, ön ödeme konusundaki bir anlaşmanın yanı sıra tarafların kamuoyuna ortak bir açıklama yapmasını da içerebileceği belirtiliyor.

Sarrazin'in İslam konusundaki yeni kitabı mali konular hakkındaki kitaplar üzerinde uzmanlaşan FinanzBuch adlı yayınevi tarafından basılacak. Yaklaşık 450 sayfa olacak kitabın Ağustos ayı sonunda piyasaya çıkması bekleniyor.

DW,dpa/AÜ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERBu ülkeler Türkiye'den vize istemiyorBu ülkeler Türkiye'den vize istemiyor
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi İçin Yayınlanan KHK Neler Getiriyor? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi İçin Yayınlanan KHK Neler Getiriyor? 
Macron : ‘21. Yüzyılın Refah Devletini Yaratmak İstiyorum’Macron : ‘21. Yüzyılın Refah Devletini Yaratmak İstiyorum’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin ederek resmen görevine başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin ederek resmen görevine başladı!

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

Yeni kabine için sürpriz iddia! Yeni bakanların isimleri belli oluyor! Kimler bakan oldu?

Yeni kabine için sürpriz iddia! Yeni bakanların isimleri belli oluyor! Kimler bakan oldu?

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

İlginizi Çekebilir

Suriye'de Esed rejimi ile muhalifler arasında ateşkes sağlandı! 350 bin Suriyeli daha Türkiye'ye göç ediyordu

Suriye'de Esed rejimi ile muhalifler arasında ateşkes sağlandı! 350 bin Suriyeli daha Türkiye'ye göç ediyordu

Kışlada seks skandalı ortaya çıktı, Kraliçe ziyaret etti

Kışlada seks skandalı ortaya çıktı, Kraliçe ziyaret etti

Tarihin en büyük ticaret savaşı şiddetleniyor! Çin'den misilleme geldi!

Tarihin en büyük ticaret savaşı şiddetleniyor! Çin'den misilleme geldi!

Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak karar! Darbeler indireceğiz!

Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak karar! Darbeler indireceğiz!

İngiltere'de belediye çalışanı, genç kadını sürükleyip tecavüz etti!

İngiltere'de belediye çalışanı, genç kadını sürükleyip tecavüz etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda deney yapan Rus bilim insanları, uzaydan dönen bazı bakterilerin daha da saldırganlaştığını tespit etti

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda deney yapan Rus bilim insanları, uzaydan dönen bazı bakterilerin daha da saldırganlaştığını tespit etti

Taşlar yerinden oynuyor! Dışişleri Bakanı istifa etti!

Taşlar yerinden oynuyor! Dışişleri Bakanı istifa etti!

İsrail tehdit etti: Çok sert karşılık verilir!

İsrail tehdit etti: Çok sert karşılık verilir!

Böyle soygun görülmedi! 5 Saniyede 21 cep telefonu çaldılar!

Böyle soygun görülmedi! 5 Saniyede 21 cep telefonu çaldılar!

Dans videoları nedeniyle önce tutuklandı sonra...

Dans videoları nedeniyle önce tutuklandı sonra...

Kan donduran vahşet! Yüzü yenmiş halde bulundu!

Kan donduran vahşet! Yüzü yenmiş halde bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.