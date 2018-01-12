AYM ise geç saatlerde attığı tweetlerde kararı yayınladığı vurgusu yaptı.Anayasa Mahkemesi'nin haklarında "hak ihlali" nedeniyle tahliye kararı verdiği tutuklu gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan ile ilgili hukuki karmaşa sürüyor. AYM kararından birkaç saat sonra gece geç saatlerde İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi Şahin Alpay, İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi de Mehmet Altan hakkında tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.

Ağır ceza mahkemeleri, AYM kararı ardından sanık avukatlarının tahliye başvurularına verdikleri yanıtta, karara gerekçe olarak AYM kararının henüz kendilerine tebliğ edilmemesini gösterdi.

Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçesi

İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin Şahin Alpay ile ilgili kararında, "…bireysel başvurulardaki hak ihlali kararlarının gerekçeli olarak yayınlanması veya tebliğinden itibaren hüküm ve sonuçlarını doğuracağı, mahkememize ise tutuklu sanık Şahin Alpay'a ilişkin gerekçeli kararın tebliğ edilmediği anlaşılmış olmakla ve ayrıca tutuklu sanık Şahin Alpay'ın tahliyesine ilişkin Anayasa Mahkemesi tarafından tedbir mahiyetinde bir karar verilmediği de anlaşılmakla, sanık vekilinin tahliyeye ilişkin taleplerinin de bu aşamada reddi ile sanığa atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, sanık hakkında istenen cezanın üst sınırı, delillerin toplanmamış olması göz önüne alındığında, tutuklu sanık Şahin Alpay'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı. Mahkeme, AYM tarafından gerekçeli kararın tebliğ edilmesinin ardından mahkeme dosyası incelenerek sanığın tutukluluk halinin yeniden değerlendirileceğini de kaydetti.