Mahkemenin Demirtaş’la İlgili Kararına İtiraz

Beştaş, “Tutukluluk halinin devamı için bazı gerekçeler lazım. Nedir bunlar? Çok bilinen kaçma şüphesi ve delilleri karartma gibi... Diğerlerini söylemeye bile gerek yok. Delilleri nasıl karartacak Demirtaş? Zaten dava dosyasının tümü konuşmalarından ibaret. Bu konuşmalar konusunda deliller karartılabilir mi? Demirtaş, zaman makinesini geriye çevirip 3 yıl, 5 yıl önceki konuşmalarını silebilir mi? Ayrıca niye silsin? Zaten mahkemede bütün sözlerinin arkasında olduğunu, bunu hala savunduğunu söylüyor. Kaçma şüphesi diyorlar. Bu ayıptır gerçekte. Bu bir Cumhurbaşkanı adayının bu şüpheyle içeride tutmanın zaten elle tutulur hiçbir yanı yok” dedi.

Ret kararının ardından avukatlar Salı günü karara itiraz etti. Ankara Adliyesi’nde yapılan itirazın ardından bir açıklama yapan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Demirtaş’ın tutukluluğu için gerekçe kalmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra Selahattin Demirtaş’ın avukatlarının, tutuklu yargılandığı davaya bakan, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yaptıkları tahliye başvurusu dün sonuçlandı. Demirtaş’ın seçimlerde eşit yarışabilmesi amacıyla yapılan başvuruyu mahkeme ret etti.

İtirazı Amerika’nın Sesi’ne değerlendiren Demirtaş’ın avukatlarından Emin Aktar, tutukluluk kararının siyasi olduğunu söyledi. Aktar, ”Demirtaş’ın tutukluluğu, suç soruşturması gerekçesiyle yapılmamış. Kriminal bir eylemin delilerinden hareketle tutuklama yok. Hakkında dava açılması tamamen siyasal nedenlerdendir. Bu siyasal nedenler sadece iktidar partisinin tutukluluğu istediğiyle açıklanamaz. Bu önemli ölçüde bir devlet kararıdır. Bu devlet bakışı değişmediği sürece tahliye olma ihtimali yoktur” dedi.

Aktar son itirazın reddedilmesi halinde yeniden tahliye başvurusu yapacaklarını sözlerine ekledi.

Demirtaş, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “terör örgütü üyeliği”, “terör propagandası” gibi pek çok suçlamayı içeren dava dosyası nedeniyle hakkında tutuklu yargılama kararı olduğundan Edirne Cezaevi’nde tutuluyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ise, Demirtaş hakkında kesinleşmiş cezai hüküm bulunmaması dolayısıyla cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmasına onay verdi.

