Mahkemeye çıkarılan Adnan Oktar tutuklandı

Türkiye'de kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar, çıkarıldığı mahkemede tutuklanmasının ardından Metris Cezaevi'ne götürüldü.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Oktar ve grubuna yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında savcılık ifadeleri tamamlanan ve Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 27'si tutuklandı.
Söz konusu kişilerin, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "nitelikli cinsel saldırı", "şantaj", "mal varlığı değerlerini yurt dışına çıkarma", "cebir, şiddet ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklandıkları bildirildi.
Böylece soruşturma kapsamında Oktar dâhil, 143 şüpheli tutuklanmış oldu.
Türkiye'de 11 Temmuz'da Oktar ve grubuna operasyon düzenlenmiş, 235 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Operasyonda Oktar'ın mal varlığına da el konulmuştu. Gözaltına alınan 187 şüpheliden beşi daha sonra serbest bırakılırken 182 kişi adliyeye sevk edilmişti.
Bu şüphelilerden 14'ü serbest bırakıldı. 25 şüphelinin sorgusu ise devam ediyor.
DW/CÖ,BÜ
© Deutsche Welle Türkçe
CHP'li Aytuğ Atıcı OHAL bitince sakallarını kesti
Muharrem İnce'nin 3 yıl önce söylediği 'Bir dalda iki kiraz' türküsünün görüntüleri ortaya çıktı
Metro'da çıplak kadın alarmı! Bir anda soyunmaya başladı!
Fecir Alptekin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda oluşturulan İletişim Ofisi'nin başkanlığına getiriliyor iddiası!
OHAL'siz ilk gün: OHAL'in kalkması Türkiye'de neyi değiştirecek?
CHP'de kurultay için yeterli imza toplanacak mı? Deniz Baykal kimi destekliyor? Flaş iddia
Kadın polis, evinde başından vurulmuş halde bulundu
Altın ve para taşıdığına inanılan Rus savaş gemisinin batığı bulundu
Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Maganda damat ve sağdıcı her yerde aranıyor
Avrupa Birliği'nin cezası Google'ı değil, Android severleri yakacak
BİM coştu: Şimdi de 599 TL’ye bilgisayar satacak!
Adnan Oktar'ın 'aslan' dediği müritlerinin şok meslekleri!
Okuyucu Yorumları 0 yorum