Mahken Chloe Ayling'i bayıltıp kaçırdı! Bavulla manken kaçıran adamın cezası belli oldu

Geçen yıl bavulla kaçırılan İngiliz manken Chloe Ayling'i kaçıran Polonya vatandaşına 16 yıl hapis cezası verildi. 2017'de manken olma ve film yıldızı olma vaadiyle kandırılan 20 yaşındaki mankenin internet üzerinden açık artırmayla satılacağı ortaya çıkmış ve düzenlenen operasyonla genç kadın kurtarılmıştı.

UYUŞTURULUP KAÇIRILMIŞTI

İtalya’da film vaadiyle kandırılan ve buluştuğu kişiler tarafından bir bavula konulup kaçırılan manken geçtiğimiz yıl dünya basınının gündemindeydi. Film yıldızı olma vaadiyle kandırılan 20 yaşındaki Chloe Ayling buluştuktan sonra uyuşturulmuş ve kaçırılmıştı.

Kaçırıldıktan sonra 6 gün boyunca hapis kalan Ayling’in Torino yakınlarında tutulduğu ve kaçıran kişilerin genç kadını açık artırmayla satarak fuhuşa zorladığı öğrenildi. Bölgede yaşayanların şikayetleri üzerine yapılan operasyonda Ayling 6 gün sonra kurtarılmış ve genç kadını kaçıran Lukasz Pawel Herba yakalanmıştı.

16 YIL HAPİS CEZASI

Bugün Herba için mahkeme toplandı. Savcı Paolo Storari, “Chloe, kendi şeytani narsist ihtiyaçlarını doyurmak isteyen biri tarafından kaçırıldı ve kullanıldı” ifadesini kullandı. Hakim duruşmada Herba’ya 16 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Ayrıca Herba’ya 60.000 euro para cezası verildi.



