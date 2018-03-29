Mahkumların İsyanı Ölümle Sonuçlandı

Venezuela’da bir polis merkezinde tutukluların başlattığı isyan sonrasında çıkan yangında 68 tutuklu yaşamını yitirdi.
Yetkililerden hiçbir bilgi alamayan öfkeli tutuklu yakınlarına polis müdahale etti.
Yangının çıktığı polis merkezine girmek isteyenleri polis gözyaşartıcı gazla uzaklaştırmaya çalıştı.
Yetkililer, isyanın neden çıktığı ya da ne kadar yaralı olduğu hakkında bir bilgi henüz paylaşmadı.
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