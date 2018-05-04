HABER

Mahmud Abbas, Filistin 'devlet başkanlığı'na seçildi

DÜNYA HABERLERİ  | 04.05.2018 04:14 | Son Güncelleme

Filistin Ulusal Konseyi, Filistin Ulusal Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı "Filistin Devlet" Başkanı olarak seçti.

Mahmud Abbas, Filistin 'devlet başkanlığı'na seçildi

Filistin Kurtuluş Örgütünün (FKÖ) en üst yürütme organı olan Filistin Ulusal Konseyinin 23. Dönem Toplantısı sona erdi.
FKÖ bünyesindeki Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ile FKÖ bünyesinde yer almayan Hamas ve İslami Cihad'ın katılmadığı toplantıların kapanış oturumunda, Abbas "Filistin Devlet" Başkanlığına seçildi.

Filistin Devlet Televizyonundan canlı yayınlanan oturumda ayrıca FKÖ Yönetim Kurulunun 15 üyesi de belirlendi. Buna göre Abbas, Yönetim Kurulu Başkanı olurken, Saib Ureykat, Azzam el-Ahmed, Hanan Aşravi, Teysir Halid, Bessam es-Salihi, Ahmed Mecdelani, Faysal Kamil Aranki, Salih Rafet, Vasıl Ebu Yusuf, Ziyad Ebu Amr, Ali Ebu Zuhri, Adnan el-Hüseyni, Ahmed Buyud et-Temimi ve Ahmed Ebu Hevli, Yönetim Kurulu üyeliklerine getirildi.

Oturumda ayrıca, FKÖ Merkez Komitesinin 122 üyesinin seçimi de gerçekleşti.

'FİLİSTİN'İN CESUR KIZI' KONSEYİN ONUR ÜYESİ

Abbas, söz konusu kapanış oturumunda yaptığı konuşmada, diğer Filistinli gruplara FKÖ'ye katılma imkanı vermek için Yönetim Kurulu üyelerinin sayısını 15'te sınırlı tuttuklarını söyledi. Yönetmelik gereği üye sayısının 18'e çıkabileceğini belirten Abbas, gerekirse ulusal birlik için yeni üyeler bulabileceklerini kaydetti.

Abbas ayrıca, Hamas'ı Filistinli gruplar arasındaki siyasi bölünmüşlüğü sonlandırmaya çağırdı.
Mahmud Abbas, Filistin Ulusal Konseyinin, İsrail hapishanesinde tutulan Hanzala Cesaret Ödülü sahibi 17 yaşındaki Filistinli Ahed Tamimi'nin, konseyin "onur üyesi" olmasına karar verdiğini duyurdu.
Yurt içi ve dışındaki Filistinlileri temsil eden en üst yasama organı olan Filistin Ulusal Konseyinin 750 üyesi bulunuyor.

Filistin Ulusal Yönetimi, 1993'te FKÖ ile İsrail arasındaki Oslo görüşmeleri sonrasında Batı Şeria ve Gazze'de kurulmuştu. Abbas, Yaser Arafat'tan sonra Filistin Yönetiminin ikinci devlet başkanı olmuştu.

Filistin Yönetimi, 2015'te BM'de "üye olmayan gözlemci devlet" statüsünü elde etmişti.

Abbas, konseyin kapanış oturumunda, söz konusu gözlemci "devletin" başkanlığına seçilmiş oldu.

Çukur dizisi gerçek oldu!Çukur dizisi gerçek oldu!
Mezarlıkta cinsel istismarı canlı yayınladılar!Mezarlıkta cinsel istismarı canlı yayınladılar!
Jandarma paylaştı! İnanılmaz görüntülerJandarma paylaştı! İnanılmaz görüntüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Mahmud Abbas Filistin Devlet Başkanı

En Çok Okunan Haberler

Furkan Kızılay yeniden Survivor'da

Furkan Kızılay yeniden Survivor'da

Armağan Çağlayan'ın Kanal D'deki işine son verildi

Armağan Çağlayan'ın Kanal D'deki işine son verildi

HDP cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için böyle oy istedi

HDP cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için böyle oy istedi

Başbakan'ın müjdesini verdiği emekli ikramiyesi, öğrenci affı ve imar barışı komisyondan geçti

Başbakan'ın müjdesini verdiği emekli ikramiyesi, öğrenci affı ve imar barışı komisyondan geçti

Hulusi Akar-Abdullah Gül görüşmesinde neler yaşandı?

Hulusi Akar-Abdullah Gül görüşmesinde neler yaşandı?

Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi daha! Sapkınlık yayılıyor...

Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi daha! Sapkınlık yayılıyor...

İlginizi Çekebilir

Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi daha! Sapkınlık yayılıyor...

Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi daha! Sapkınlık yayılıyor...

Erdoğan Almanya'da seçim kampanyası yapmayacak

Erdoğan Almanya'da seçim kampanyası yapmayacak

ABD'de askeri kargo uçağı düştü: Ölüler var

ABD'de askeri kargo uçağı düştü: Ölüler var

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

Gerilim yükseliyor! Netanyahu savaş için onay aldı

Gerilim yükseliyor! Netanyahu savaş için onay aldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İsrailli keskin nişancıların yeni hedefi: Uçurtma uçuran Filistinliler!

İsrailli keskin nişancıların yeni hedefi: Uçurtma uçuran Filistinliler!

Pentagon Sözcüsü Dana White açıkladı: ABD ile Çin arasında 'lazer' krizi!

Pentagon Sözcüsü Dana White açıkladı: ABD ile Çin arasında 'lazer' krizi!

PKK yandaşları İsveç'te terör estirdi!

PKK yandaşları İsveç'te terör estirdi!

Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi daha! Sapkınlık yayılıyor...

Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi daha! Sapkınlık yayılıyor...

Çin'deki sıra dışı köprü

Çin'deki sıra dışı köprü

Alman ordusu alarm veriyor!

Alman ordusu alarm veriyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.