Mahmud Abbas hastaneye kaldırıldı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Batı Şeria'da hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

Abbas'ın sağlık sorunun ne olduğuna ilişkin açıklama yapılmazken, hastaneden bugün çıkabileceği söylendi.

Dün yaşananlara ilişkin açıklama yapan Abbas "ABD'nin yanında durmayan ülkelere teşekkür ediyoruz. ABD'nin arabuluculuğunu kesinlikle kabul edemeyiz. Halkımız barışçıl mücadelesinden vazgeçmeyecek. Burada yapılan bizim egemenliğimize saldırıdır" demişti.

MAHMUT ABBAS KİMDİR?



Mahmud Abbas, 26 Mart 1935 tarihinde Filistin'in kuzeyinde bulunan Safed kentinde doğdu. I. Arap-İsrail Savaşı sırasında ailesiyle birlikte mülteci konumuna düşerek Suriye'ye göç etti. Şam Üniversitesi'nde hukuk alanında tahsil gördü. Bunun yanında Filistin Kurtuluş Örgütü'nün kurulmasında da büyük rol oynadı. 1980 yılında da ülkesine zengin bir iş adamı olarak döndü. 1990 yılında yapılan Oslo görüşmelerine katılarak Filistin ve İsrail araşında uzlaşma sağlamaya çalıştı. Ancak bu girişimleri sonuçsuz kaldı. 2003 senesinde yapılan seçimlerde de ülkenin yeni başbakanı olan Abbas, El Fetih, Hamas ile İslami Cihad gruplarına şiddet eylemlerine son vermesi çağrısında bulundu. Bunun üzerine 3 aylık bir ateşkes ilan edildi. Fakat Mahmud Abbas'ın İsrail'le yakınlaşma çabaları yurt genelinde büyük tepkiyle karşılandı. Ayrıca Yahudiler'in müslüman devlet adamlarına suikastler düzenlemesi sonucunda da bu barış fazla uzun sürmedi. Ateşkes, yeniden başlayan intihar saldırılarıyla ve Hamas lideri İsmail Ebu Şanab’ın füze saldırısında öldürülmesinin ardından bozuldu. Abbas, 6 Eylül 2003 tarihinde barış planının uygulanması için hazır olunmadığını gerekçe göstererek görevinden istifa etti. Daha sonra 9 Ocak 2005 tarihinde yapılan seçimlere El Fetih adayı olarak girdi ve devlet başkanı seçildi.



