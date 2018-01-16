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Mahmud Abbas'tan Trump'a: Paran batsın!

DÜNYA HABERLERİ | 16.01.2018 10:10 | Son Güncelleme 3 saat önce

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Filistinlilere yardımı keseceğini söyleyen ABD Başkanı Trump’a ‘Paranız batsın’ diyerek tepki gösterdi. Abbas, Trump yönetiminin ‘yüzyılın planı’ olarak sunduğu Ortadoğu barış teklifini ise ‘yüzyılın şamarı’ olarak niteledi.

Mahmud Abbas'tan Trump'a: Paran batsın!

Filistin lideri Mahmud Abbas, barış sürecinin çökmesiyle ilgili olarak ABD Başkanı Trump’ı suçladı. Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütü’ne bağlı Filistin Merkez Konseyi’nin, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde, “Kudüs, Filistin’in Ebedi Başkenti” temasıyla düzenlenen 28. Dönem Çalışma Toplantısı’nda konuştu.

Abbas konuşmasında ABD Başkanı Trump’a yüklenerek, ABD’nin barış planını ‘yüzyılın anlaşması’ değil ‘yüzyılın şamarı’ olarak niteledi. “Paran batsın” diye Trump’a seslenen Abbas, “O, ‘size bir barış anlaşması vereceğim’ dedi. Anlaşmanın karmakarışık bir şey olduğu ortaya çıktı. O, ‘müzakereleri durdurdukları için Filistinlilere ödeme yapmayacağız’ dedi. Müzakereler nerede” ifadelerini kullandı. Filistin lideri Mahmud Abbas, “Filistin yönetimi, Kudüs’ü yalnızca Filistin’in başkenti olarak kabul eder” şeklinde konuştu.

‘SEMT ÖNERDİLER’

Abbas, New York Times gazetesinde çıkan ve Filistinlilere başkent olarak Doğu Kudüs’ün Ebu Dis semtinin önerildiğine dair haberi de doğruladı. “Tarihin bir kader anındayız” diyen Abbas, “Kudüs’ü kaybedersek, ne yapmak istiyorsunuz? Başkenti Ebu Dis olan bir devlet mi olsun? Bize şu anda önerdikleri bu: Ebu Dis” dedi. Ebu Dis semti Filistin’in denetiminde bulunuyor.

İSRAİL’DEN TEPKİ

Filistin lideri Mahmud Abbas, “İsrail, Oslo’yu bitirdi. Dolayısıyla yeniden gözden geçirilmesi için masaya konulmalı” dedi. Filistin yönetiminin işgal gücünün altında varlığını sürdürmesinin kabul edilemez olduğuna dikkat çeken Abbas, “Egemen olmayan bir Filistin otoritesi, hiçbir bedel ödemeyen külfetsiz bir işgal gücünün egemenliğini kabul etmez” dedi. İsrail Savunma Bakanı Lieberman ise Abbas’ın çıkışıyla ilgili olarak ‘Aklını kaçırmış’ yorumunda bulundu.

‘BMGK’YA GİDECEĞİZ’

Abbas, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devleti esası üzerine iki devletli çözüm taleplerine bağlı kaldıklarını ifade ederek, Filistin yönetiminin ABD’nin “vetosuna” rağmen Birleşmiş Milletler’e (BM) tam üyelik için BM Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) gideceğini bildirdi.

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ABD’nin, Filistin-İsrail barış görüşmelerindeki arabuluculuğunu ve ABD’nin Filistin-İsrail barış sürecine temel olması için hazırladığı ve “yüzyılın anlaşması” olarak isimlendirdiği planı kabul etmediklerini vurgulayan Abbas, “Biz, davamızla ilgili olan hiçbir konuda, kimseden talimat almayız” diye konuştu.

Abbas, ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ile Filistin’in işgal altında olmadığını söyleyen ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman için “Bunlar kendine saygı gösteren bir ülke için utanç kaynağı” değerlendirmesinde bulunarak, ABD’nin şimdiye kadar Filistin davasına ilişkin BMGK’ya gelen 43 kararı veto ettiğini belirtti.

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İlki 1993, ikincisi 1995’te imzalanan Oslo Anlaşmaları uyarınca Batı Şeria ile Gazze Şeridi’nde sınırlı özyönetim yetkisi olan bir Filistin İdaresi oluşturulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Filistin israil Mahmud Abbas Donald Trump

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
ha ha ha bak arabistana sizi vurduğu vurdurduğu için nasıl abdnin etrafında yani abd parasını sana batıracak abbas 16 yıllık akzulümden sonra artık islam dünyası benim düşmanım hiçbirinize açımıyorum suriyeden ilk kaçanların özgürlüğe kavuşmaları mutluluktan ağlatmıştı beni şimdi aksuriyeliler toptan geberse vah yazık bile demem
ÜZÜLME SAYIN ABBAS BEY SİZİN ÖNCEKİ VEFAT EDEN EFSANE LİDERİNİZİN RAHMETLİ YASER ARAFATIN BİR KAÇ MİLYAR ABD DOLARI PARASI VARDI ONLARI KULLANIRSINIZ HA DERSENİZ Kİ ABD DOLARI İŞTE BURDA NE KADAR SAMİMİ OLDUĞUNUZ ORTAYA ÇIKIYOR ABD ABD ABD
sayın abbas ancak konuşun bir icraat yok ne bi polis gücünüz ne askeri gücünüz yok bunun için bir hamlenizde yok durup dururken savaşmadan kimse size ülkenizi bağışlamaz
@kral295 Yeni nesil liderlerin oy için halkı kandırma taktiği bunada sıçramış örneği türkiyede Eyytt ABD
Sanki geçen sefer geldiğinde Türkiyenin çayını çorbasını içti etkisini göstermeye başlamış. Filistin lideri özüne dönüyor inanılmaz bi gelişme... Rabbim hakkı görüp halkına hizmet eden bi devlet adamı kudretini kendisine versin...
sende konuşup duruyorsun ancak bir halt ettiğin yok
arsalarinizi 100 kat fiyata Yahudilere satarken düşünmediniz mi
Sayın Abbas ..Paran batsın demeyle de olmuyor ki....ee nede olsa adamların parası değerli. Her yerde geçiyor...
katar ın paraları katar katar ona buna peşkeş çekeceğine, birazına sana birazını da süryeli mültecilere harcasın görelim.
bu İsraili pardon para babası yahuduleri çok para veriyorlar diye ülkeye söküp 100 katı fiyatına arkalarını satarken düşünmediniz mi hiç bunlar ileride başımıza bela olur diye
EĞER VATANINIZA BİRİ GÖZ DİKTİYSE BULABİLDİĞİNİZ HERŞEYLE KARŞILIK VERİP SAVAŞIN ARTIK YETER ÖZGÜR BİR FİLİSTİN İÇİN İSRAİL YAKIP YIKILMALI...
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