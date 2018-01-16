Mahmud Abbas'tan Trump'a: Paran batsın!

Son Güncelleme 3 saat önce DÜNYA HABERLERİ | 16.01.2018 10:10 |3 saat önce

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Filistinlilere yardımı keseceğini söyleyen ABD Başkanı Trump’a ‘Paranız batsın’ diyerek tepki gösterdi. Abbas, Trump yönetiminin ‘yüzyılın planı’ olarak sunduğu Ortadoğu barış teklifini ise ‘yüzyılın şamarı’ olarak niteledi.

Filistin lideri Mahmud Abbas, barış sürecinin çökmesiyle ilgili olarak ABD Başkanı Trump’ı suçladı. Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütü’ne bağlı Filistin Merkez Konseyi’nin, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde, “Kudüs, Filistin’in Ebedi Başkenti” temasıyla düzenlenen 28. Dönem Çalışma Toplantısı’nda konuştu. Abbas konuşmasında ABD Başkanı Trump’a yüklenerek, ABD’nin barış planını ‘yüzyılın anlaşması’ değil ‘yüzyılın şamarı’ olarak niteledi. “Paran batsın” diye Trump’a seslenen Abbas, “O, ‘size bir barış anlaşması vereceğim’ dedi. Anlaşmanın karmakarışık bir şey olduğu ortaya çıktı. O, ‘müzakereleri durdurdukları için Filistinlilere ödeme yapmayacağız’ dedi. Müzakereler nerede” ifadelerini kullandı. Filistin lideri Mahmud Abbas, “Filistin yönetimi, Kudüs’ü yalnızca Filistin’in başkenti olarak kabul eder” şeklinde konuştu. ‘SEMT ÖNERDİLER’ Abbas, New York Times gazetesinde çıkan ve Filistinlilere başkent olarak Doğu Kudüs’ün Ebu Dis semtinin önerildiğine dair haberi de doğruladı. “Tarihin bir kader anındayız” diyen Abbas, “Kudüs’ü kaybedersek, ne yapmak istiyorsunuz? Başkenti Ebu Dis olan bir devlet mi olsun? Bize şu anda önerdikleri bu: Ebu Dis” dedi. Ebu Dis semti Filistin’in denetiminde bulunuyor.

İSRAİL’DEN TEPKİ Filistin lideri Mahmud Abbas, “İsrail, Oslo’yu bitirdi. Dolayısıyla yeniden gözden geçirilmesi için masaya konulmalı” dedi. Filistin yönetiminin işgal gücünün altında varlığını sürdürmesinin kabul edilemez olduğuna dikkat çeken Abbas, “Egemen olmayan bir Filistin otoritesi, hiçbir bedel ödemeyen külfetsiz bir işgal gücünün egemenliğini kabul etmez” dedi. İsrail Savunma Bakanı Lieberman ise Abbas’ın çıkışıyla ilgili olarak ‘Aklını kaçırmış’ yorumunda bulundu. ‘BMGK’YA GİDECEĞİZ’ Abbas, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devleti esası üzerine iki devletli çözüm taleplerine bağlı kaldıklarını ifade ederek, Filistin yönetiminin ABD’nin “vetosuna” rağmen Birleşmiş Milletler’e (BM) tam üyelik için BM Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) gideceğini bildirdi. 'Filistin'in başkenti Kudüs' anonsu geçen pilota gözaltı iddiası ABD’nin, Filistin-İsrail barış görüşmelerindeki arabuluculuğunu ve ABD’nin Filistin-İsrail barış sürecine temel olması için hazırladığı ve “yüzyılın anlaşması” olarak isimlendirdiği planı kabul etmediklerini vurgulayan Abbas, “Biz, davamızla ilgili olan hiçbir konuda, kimseden talimat almayız” diye konuştu.