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"Makedonya" arabulucusu Matthew Nimetz Atina’yı ziyaret ediyor

DÜNYA HABERLERİ | 30.01.2018 10:18 | Son Güncelleme

Io Chokona / Atina, 30 Ocak 2018 (DHA) "Makedonya” isim sorununa çözüm bulmakla sorumlu Birleşmiş Milletlerin atadığı arabulucu Matthew Nimetz bugün Yunanistan'ı ziyaret ediyor.

Sabah ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi'nin temsilcisi Yiorgos Kumutsakos ile görüşecek olan Matthew Nimetz, 13.30'da Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Kontzias ile görüşecek ve onuruna verilecek yemeğe katılacak.

Birkaç ay içinde her iki tarafı da tatmin edecek bir çözüm bulunacağını umduğunu açıklayan arabulucu, Aleksis Çipras ile Zoran Zaev'in Davos'daki görüşmelerinin önemini vurguladı. ABD Büyükelçisi Geoffrey R. Pyatt bir özel kanalda verdiği (saat 00.30'da gösterilecek) demeçte, isim anlaşmazlığıyla ilgili müzakerelerin gidişatından memnun kaldığını söyledi. "Matthew Nimetz'i ve Birleşmiş Milletlerin kaydettiği çabaları destekliyoruz. Önümüzdeki haftalarda da Nimetz'e yardım etmek için elimizden geleni yapacağız. İyimserim.” diyen büyükelçi Batı Balkan ülkeleri için "NATO ve AB'ye dâhil olmaları onların yararına olacak” dedi. Matthew Nimetz Çarşamba günü Üsküp'ü ziyaret edecek.

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