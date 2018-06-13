Makedonya Cumhurbaşkanı'ndan isim değişikliği anlaşmasına ret

Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov, bugün yaptığı açıklamada ülkesinin isminin değiştirilmesine karşı çıktığını ve bir gün önce Makedonya ile Yunanistan başbakanları tarafından açıklanan "zararlı” anlaşmayı onaylamayacağını söyledi. Ülkenin adını Makedonya Cumhuriyeti'nden "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti”ne değiştirecek olan anlaşmanın Yunanistan'a çok fazla taviz verdiğini belirten İvanov, "Bu kadar zararlı ve insanlık tarihinde tek olan anlaşma utanç verici ve benim için kabul edilemez” dedi.

Anlaşmanın anayasayı ve yasaları ihlal ettiğini belirten Cumhurbaşkanı İvanov, "Yasa dışı siyasi anlaşmaları yasallaştırmayacağım” diye konuştu. İvanov kararının kesin olduğunun altını çizdi. Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras ile Makedonyalı mevkidaşı Zoran Zaev arasında Salı günü varıldığı açıklanan anlaşmanın bu hafta sonunda her iki ülkenin dışişleri bakanları tarafından imzalanması bekleniyor.

İmzalanmasının ardından Makedonya meclisine gelecek olan anlaşma burada oylamaya sunulacak ve eğer yeterli oyu alırsa cumhurbaşkanının onayı için İvanov'a gönderilecek. Cumhurbaşkanı olarak İvanov’un bu kararı meclise geri gönderme yetkisi bulunuyor, ancak meclis ikinci bir oylama ile yine aynı kararı alırsa o zaman İvanov'un da bu karara onay vermesi gerekiyor.