Makedonya NATO Üyeliğine Başvuru İçin Hazırlanıyor

Makedonya’da meclis ülkenin NATO’ya üye olma girişimiyle ilgili bir bildirgeyi kabul etti. 120 üyeli mecliste bulunan 76 üyenin tamamı bildirgeyi onayladı.

Makedonya’da meclis ülkenin NATO’ya üye olma girişimiyle ilgili bir bildirgeyi kabul etti. NATO, Yunanistan’la ismini Kuzey Makedonya olarak değiştirmesini öngören anlaşmayı imzalamasının ardından ittifaka üye olması için Makedonya’ya resmen davette bulunmuştu.

120 üyeli mecliste bulunan 76 üyenin tamamı bildirgeyi onayladı. Bunlar arasında Yunanistan’la yapılan anlaşmaya şiddetle karşı çıkan muhafazakar muhalif VMRO-DPMNE partisi de vardı.

NATO liderleri Makedonya’yı geçen hafta üyelik görüşmelerine başlamaya davet etmişti. NATO, isim anlaşması tam olarak uygulanmaya başlamadan üyelik sürecini tamamlanmayacağı uyarısında bulunmuştu.

Anlaşmanın tam olarak uygulanabilmesi için hala Makedonya’nın atması gereken adımlar var. Bunlar arasında anayasada yapılması gereken değişiklikler ve bu yıl düzenlenmesi gereken bir referandum var. Bunlar tamamlandıktan sonra Yunanistan parlamentosundan anlaşmayı onaylaması istenecek. Yunanistan’da hükümetin küçük ortağı ise anlaşmayı önlemek için ne gerekiyorsa yapacağını söylemişti.

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, ana siyasi partilerle yaptığı görüşmenin ardından referandumda sorulacak sorunun “Makedonya ve Yunanistan arasında yapılan anlaşmanın onaylanmasıyla gelecek AB ve NATO üyeliğine sıcak bakıyor musunuz?” olmasının muhtemel olduğunu kaydetti.

Zaev, halkın tercihinin siyasi partiler için de son sözü söyleyeceğini kaydetti.

