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Makedonya protestosu: Yunanistan'da milliyetçilik yükseliyor

03.02.2018 18:42 | Son Güncelleme

SYRIZA dışında neredeyse tüm partilerin ve din adamlarının katılacağı milliyetçi mitingde Makedoya Cumhuriyeti'nin "Makedonya" adından vazgeçmesi talep edilecek.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Pazar günü büyük bir gösteri düzenlenecek.

Yunanistan'ın, kuzey komşusu Makedoya Cumhuriyeti'nin "Makedonya" adından vazgeçmesi için düzenlenen bu gösteride iktidar partisi radikal sol SYRIZA dışında hemen bütün siyasi partiler, Yunan kilisesinin din adamları ve faşistlerin Altın Şafak partisi de yer alıyor.

"Makedonya Helendir (Yunandır) Helen kalacak" sloganlarının atılacağı dev gösteriye, ülkenin dört bir köşesinden Atina'ya akın eden yüzbinlerin katılması bekleniyor.

Yunanistan'ın, Makedonya Cumhuriyetiyle arasındaki bu isim ihtilafı 1992'de bu ülkenin, Yunanistan'ın kendi antik tarihi ve kültürü ile eş tuttuğu "Makedonya" ismi altında bağımsızlığını ilan etmesiyle başladı.

Yunanistan ve Makedonya haritası

Yunanistan'dan dil ve kimlik tanımı değişikliği talebi

Makedonya Cumhuriyeti'nde yeni seçilen hükümet ise Yunanistan ile arasındaki bu isim ihtilafını gidermek amacıyla müzakere masasına oturmayı kabul etti. İyi niyetini göstermek amacıyla da Üsküp'teki hava alanının "Yunanlıların atası" olarak kabul edilen "Büyük İskender" adını değiştirmeye karar verdi.

Makedonya Cumhuriyeti'nin ılımlı yeni Başbakanı Zoran Zaev, isim ihtilafının giderilmesiyle Makedonya Cumhuriyetinin AB ve NATO üyeliğini sağlamayı amaçlıyor.

Yunanistan ise Makedonya adından vazgeçmediği sürece bu küçük ülkenin AB ve NATO üyeliğini veto etmeyi sürdüreceğini açıklıyor.

Ancak Yunanistan, bu ülkenin yalnız adını değiştirmesini değil "Makedon" adı verilen milli kimliğini, "Makedonca" adlı -ancak aslında Slav kökenli olan- dilinin adını ve anayasasında yer alan "toprak talepleriyle" ilgili maddelerini de değiştirmesini talep ediyor.

Yunan Dışişleri Bakanı'na sağcılardan mermili tehdit

Yunan milliyetçiliğinin arttığı bu günlerde Makedonya'yla müzakere masasına oturan Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas'a tehdit mektupları gönderiliyor. Kocyas'a gönderilen "sana ve ailene 3 mermimiz var" şeklindeki tehdit mektubunda Kocyas'ın bu müzakere masasında içinde "Makedonya" kelimesinin geçeceği hiç bir anlaşmaya imza atmaması talep ediliyor.

Yunan Başbakan Aleksis Çipras'ın ise milliyetçilik karşıtı tutumuna rağmen bu dev gösteri karşısında sessizliğini koruyor.

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