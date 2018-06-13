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Makedonya-Yunanistan isim anlaşmasında yeni pürüz

13.06.2018 19:15 | Son Güncelleme

Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, Yunanistan’la varılan isim anlaşmasını onaylamayacağını söyledi. Dün iki ülke hükümeti isim değişikliğinde anlaşmış, bu çerçevede Makedonya, ismini Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirmeyi kabul etmişti

Makedonya-Yunanistan isim anlaşmasında yeni pürüz

Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, Yunanistan’la varılan isim anlaşmasını onaylamayacağını söyledi. Dün iki ülke hükümeti isim değişikliğinde anlaşmış, bu çerçevede Makedonya, ismini Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirmeyi kabul etmişti. Ayrıntılar geliyor...

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