Makedonya-Yunanistan İsim Anlaşmasında Yeni Pürüz

Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, Yunanistan’la varılan isim anlaşmasını onaylamayacağını söyledi. Dün iki ülke hükümeti isim değişikliğinde anlaşmış, bu çerçevede Makedonya, ismini Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirmeyi kabul etmişti.

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, dün yaptığı açıklamada yıllardır devam eden uyuşmazlığı çözmenin Makedonya’nın NATO ve AB’ye üyeliğinin önünü açacağını söylemişti.

İki ülke arasındaki isim tartışmasının nedeni Yunanistan’ın tarihi bölgesi Makedonya’yla aynı olan ismini değiştirmesini istemesiydi. Yunanistan’ın Makedonya bölgesi, Kral Büyük İskender’in doğum yeri.

Yunanistan’da bir kesim anlaşmaya isimde yapılacak bu kısmi değişikliğin yeterli olmayacağı nedeniyle karşı çıkıyordu.

Atina, isim anlaşmazlığı nedeniyle Makedonya’nın NATO üyeliğini veto ediyordu.

