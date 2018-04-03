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Makedonya’dan Komşu Yunanistan’a Jest

03.04.2018 20:06 | Son Güncelleme

Makedonya komşusu Yunanistan’a iyi niyet jesti olarak “Büyük İskender” havalimanının ismini, “Üsküp Uluslararası Havalimanı” olarak değiştirdi

Makedonya’dan Komşu Yunanistan’a Jest

Makedonya komşusu Yunanistan’a iyi niyet jesti olarak uluslararası havalimanının ismini değiştirdi. Daha önce “Büyük İskender” olan isim, “Üsküp Uluslararası Havalimanı” olarak değiştirildi.

Havalimanını işleten Türk şirketi TAV, antik dönemdeki Makedon kralı Büyük İskender’in isminin yazılı olduğu 3 metrelik levhayı kaldırarak, yerine “Üsküp Uluslararası Havalimanı” yazılı levhayı yerleştirdi.

Yunanistan ve Makedonya, eski Yugoslav cumhuriyetinin ismi üzerinde yıllardır ihtilaf yaşıyor. Atina, Makedonya isminin, ülkenin kuzeyinde aynı isimli kendi bölgesi üzerinde hak iddiasını ima ettiğini öne sürüyor.

Makedonya’nın eski muhafazalar hükümeti, Büyük İskender’e ithaf edilen bir dizi anıt inşa etmiş ve ülkedeki ana otoyol ve havalimanına onun ismini vermişti. Bu adımları kendi tarihinin gaspedilmesi olarak gören Yunanistan sert tepki göstermişti.

Ancak o dönemden bu yana iki komşu ülke arasındaki ilişkiler gelişti ve sorunun çözümü yolundaki görüşmeler hız kazandı.

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