Makedonya'nın yeni ismi için imzalar atıldı

Anlaşmaya göre ülkenin adı Kuzey Makedonya olacak. Ancak anlaşmaya meclislerin onayı gerekiyor. Ayrıca Makedonya'da referandum yapılacak.Avrupa tarihinin en uzun diplomatik anlaşmazlıklarından birinin çözümü için imzalar atıldı. 1991'de Yugoslovya'dan bağımsızlığını ilan eden Makedonya'nın ismi ile ilgili 27 yıldır süren anlaşmazlığın aşılması için Atina ve Üsküp hükümetleri arasında bugün bir ön anlaşma imzalandı.

Aylar süren diplomatik müzakerelerin ardından imzalar, Prespa Gölü kıyısındaki Yunan köyü Psarades'te Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ve Makedon mevkidaşı Nikola Dimitrov tarafından atıldı. İmza töreninde Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras ve Makedon mevkidaşı Zoran Zaev'in yanı sıra Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nden yetkililer de hazır bulundu.

Törende yer alan AB'nin genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn anlaşmayı "hem taraflar hem de bölge için fayda sağlayacak tarihi ve cesur bir başarı" olarak niteledi. Twitter'dan paylaştığı mesajında Hahn, bundan sonraki süreçte iki ülkedeki tüm siyasi aktörlerin yapıcı liderlik sergilemesini beklediklerini söyledi.