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Makedonya’yla Yunanistan İsim Konusunda Anlaştı

12.06.2018 22:12 | Son Güncelleme

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, yıllardır devam eden uyuşmazlığı çözmenin Makedonya’nın NATO ve AB’ye üyeliğinin önünü açacağını söyledi

Makedonya’yla Yunanistan İsim Konusunda Anlaştı

Yunanistan’la Makedonya arasındaki isim krizi tarihi bir anlaşmayla çözüldü. Makedonya ismini Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirmeyi kabul etti.

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, yıllardır devam eden uyuşmazlığı çözmenin Makedonya’nın NATO ve AB’ye üyeliğinin önünü açacağını söyledi.

İki ülke arasındaki isim tartışmasının nedeni Yunanistan’ın tarihi bölgesi Makedonya’yla aynı olan ismini değiştirmesini istemesiydi. Yunanistan’ın Makedonya bölgesi, Kral Büyük İskender’in doğum yeri.

Yunanistan’da bir kesim anlaşmaya isimde yapılacak bu kısmi değişikliğin yeterli olmayacağı nedeniyle karşı çıkıyordu.

Atina, isim anlaşmazlığı nedeniyle Makedonya’nın NATO üyeliğini veto ediyordu.

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