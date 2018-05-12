Malezya eski başbakanı Necip Rezak’ın evinden çantalar dolusu para ve mücevher çıktı

Malezya, yolsuzluk operasyonuyla dünya gündemine oturdu. Ülkenin eski başbakanı Necip Rezak’a yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda dolar, pırlanta ve elmaslar ele geçirildi.

Sözcü'de yer ala haber göre, Malezya devlet televizyonu milyonlarca dolar, çok sayıda pırlanta ve elmasların bulunduğu operasyona ilişkin görüntüleri yayınladı. Dudak uçuklatan yolsuzluk operasyonuyla çalkalanan ülkede halk sokaklara döküldü, gösterilerde eski başbakan Rezak aleyhine sloganlar atıldı.

GÖREVDEN ALINMIŞLARDI



Eski başbakan Rezak’ın hükümeti döneminde kendisi ve ailesi yönelik soruşturma açan savcı ve emniyet yetkilileri görevden alınmıştı. Operasyonu Rezak iktidardan düşünce göreve getirilen eski savcı ve emniyet yetkililerinin gerçekleştirdiği belirtildi. Yetkililer Rezak’ın 10 ülke ile ticari bağının bulunduğunu ancak ülke isimlerini vermedi.



