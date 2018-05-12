HABER

Malezya eski başbakanı Necip Rezak’ın evinden çantalar dolusu para ve mücevher çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 12.05.2018 09:13 | Son Güncelleme

Malezya eski başbakanı Necip Rezak'a yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda, kutulara ve çantalara saklanmış çok sayıda dolar, pırlanta ve elmaslar ele geçirildi.

Malezya, yolsuzluk operasyonuyla dünya gündemine oturdu. Ülkenin eski başbakanı Necip Rezak’a yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda dolar, pırlanta ve elmaslar ele geçirildi.

Sözcü'de yer ala haber göre, Malezya devlet televizyonu milyonlarca dolar, çok sayıda pırlanta ve elmasların bulunduğu operasyona ilişkin görüntüleri yayınladı. Dudak uçuklatan yolsuzluk operasyonuyla çalkalanan ülkede halk sokaklara döküldü, gösterilerde eski başbakan Rezak aleyhine sloganlar atıldı.

malezya

GÖREVDEN ALINMIŞLARDI

Eski başbakan Rezak’ın hükümeti döneminde kendisi ve ailesi yönelik soruşturma açan savcı ve emniyet yetkilileri görevden alınmıştı. Operasyonu Rezak iktidardan düşünce göreve getirilen eski savcı ve emniyet yetkililerinin gerçekleştirdiği belirtildi. Yetkililer Rezak’ın 10 ülke ile ticari bağının bulunduğunu ancak ülke isimlerini vermedi.

640x360_a7538a4b-48d6-478a-8ad0-7146dda2ffc3


Bakan açıkladı! 18 bin personel alınacak!Bakan açıkladı! 18 bin personel alınacak!
Fatih Portakal'dan Erdoğan'a çağrıFatih Portakal'dan Erdoğan'a çağrı
AK Partilli eski başkandan 24 Haziran seçim sonuçları için dikkat çeken sözlerAK Partilli eski başkandan 24 Haziran seçim sonuçları için dikkat çeken sözler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Malezya Yolsuzluk Necip Rezak

En Çok Okunan Haberler

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

Çorum'da mezarlıktaki gizemli kız hakkında valilikten açıklama

Çorum'da mezarlıktaki gizemli kız hakkında valilikten açıklama

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Temel Karamollaoğlu'ndan flaş Devlet Bahçeli açıklaması: Halkı tehdit etti

Temel Karamollaoğlu'ndan flaş Devlet Bahçeli açıklaması: Halkı tehdit etti

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Okuyucu Yorumları 8 yorum
bizim kilerin çok ak bir yanı yok ayakkbı kutuları unutulmasın.
Şimdi herkez Sn. CM Başkanımız hakkında yorum yapacak iyi izleyin bu haberi.
@btuncaaa demek ki sen de ayakkabı kutularını unutamamışsın...Unutma...hırsızın yanında yer alan kişi de HIRSIZ'dır...Bunun hesabını Tanrı katında elbet vereceksiniz...
Hiç yabancı gelmedi bıbıcım:)
amerika orayada fetöyü yerleştirmiş,adam o kadar parayı mücevheri salakmı evşnde saklasın
böyle haberleri yayınlamayın kötü örnek oluyor.
Müslüman temiz siyaset yapan hak yemeyen bir liler lakin paraya düşkünlüğü var bazı hacılarda olduğu gibi ama adam namazını hiç kaçırmıyor arkadaşlar bu çok önemli
müslüman ülkelerin en büyük sorunu hırsızlar tarafından yönetilmesidir
Diğer Haberler
Irak'ta oy verme işlemi başladı

Irak'ta oy verme işlemi başladı

ABD'nin New Jersey eyaletinde kıyıya tarih vurdu!

ABD'nin New Jersey eyaletinde kıyıya tarih vurdu!

ABD'den dünyayı şoke eden İran iddiası!

ABD'den dünyayı şoke eden İran iddiası!

Avrupa Birliği'nden nükleer resti!

Avrupa Birliği'nden nükleer resti!

Yemen'de Türk gemisi İnce İnebolu'ya füze saldırısı iddiası! Patlama meydana geldi

Yemen'de Türk gemisi İnce İnebolu'ya füze saldırısı iddiası! Patlama meydana geldi

Alman bira firmasından skandal! Bira şişesine 'La İlahe İllallah' yazıp piyasaya sürdüler

Alman bira firmasından skandal! Bira şişesine 'La İlahe İllallah' yazıp piyasaya sürdüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.