Malezya uçağını düşürmekle suçlanan Ukraynalı pilot intihar etti

Yine de olay yerinde cinayet şüphesiyle soruşturma da yürütüldüğü ve Voloshyn'in yanında bulunan beylik tabancanın da balistik incelemeye alındığı kaydediliyor.

Ukrayna medyasında yer alan haberlere göre Yüzbaşı Voloshin kendisini Karadeniz yakınlarındaki Mykolaiv'deki evinde vurdu.

Olayla ilgili soruşturma yürüten Hollandalı uzmanlar da Boeing 777 tipi yolcu uçağını Rusya'ya ait bir Buk füzesinin düşürdüğü sonucuna varmıştı.

Ukrayna polis yetkilileri, Rusya tarafından 2014 yılında MH17 sefer sayılı Malezya yolcu uçağını düşürmekle suçlanan Ukraynalı pilotun intihar ettiğini açıkladı.

MH17'nin hayli yüksekten uçması nedeniyle uçuş rotasının güvenli olduğu düşünülmüştü. Oysa isyancıların elinde gelişkin füzeler bulunduğu konusunda uyarılar yapılmaktaydı.

Rusya yanlıları Ukrayna'nın doğusunda 2014 yılının Nisan ayında ayaklanma başlattıktan sonra çok sayıda Ukrayna savaş uçağı düşürmeyi başarmışlardı ama birçok uluslararası havayolu hala çatışma bölgesi üzerinde uçmayı sürdürüyordu.

Ukrayna medyasında yer alan haberlere göre pilot Voloshyn'in o sırada evde bulunan eşi silah sesini duydu.

Fakat Hollanda heyeti ve diğer bağımsız uzmanlar uçağın enkazı üzerinde yaptıkları incelemelerden sonra Rusya'nın bu iddiasını reddederek, kanıtların uçağın Rusya yanlısı isyancılar ya da bir Rus askeri birimi tarafından kullanılan bir Buk füzesi ile vurulduğu sonucuna vardılar.

Birleşik Soruşturma Ekibi şüphelilerin Hollanda'da yargılanmasını da istedi ama bu konudaki yasal çerçeve konusunda bir anlaşma sağlanamadı.

Ukrayna ve ABD istihbarat kaynakları Buk füze sistemlerinin Rusya tarafından Ukrayna'nın doğusundaki isyancılara gönderildiğini sonra da geri çekildiğini öne sürüyorlar.