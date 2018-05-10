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Malezya’da Seçimin Galibi 92 Yaşındaki Eski Başbakan

10.05.2018 17:59 | Son Güncelleme

Malezya’nın 92 yaşındaki eski başbakanı Mahathir Muhammed, Çarşamba günü yapılan seçimlerden galip çıkarak dünyayı şaşırttı

Malezya’da Seçimin Galibi 92 Yaşındaki Eski Başbakan

Malezya’nın 92 yaşındaki eski başbakanı Mahathir Muhammed, Çarşamba günü yapılan seçimlerden galip çıkarak dünyayı şaşırttı.

Mahathir ve Umut İttifakı adlı muhalefet partilerden oluşan koalisyonu, Ulusal Cephe Koalisyonu’nu yenilgiye uğrattı. Parti, Malezya’yı bağımsız olduğu 1957 yılından bu yana yönetiyordu.

Başbakan Necib Rezak, Perşembe günü yenilgiyi kabul etti, kendisinin ve meslektaşlarının halkın verdiği karara saygı duyduklarını söyledi.

Necib, tek bir partinin mecliste çoğunluğu elde etmediğini hatırlatarak yeni başbakanı ülkenin kralının seçeceğini söyledi.

Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Malezya halkını seçime katılımından dolayı kutladı.

Uzmanlar Ulusal Cephe’nin halk desteğini kaybetmesini, ancak parlamentoda çoğunluğunu korumasını bekliyordu.

Başbakan Necib, kırsal kesimdeki yoksulları etkileyen bir vergi uygulaması ve milyarlarca doların devlete ait bir yatırım fonundan çalınmasıyla ilgili yolsuzluk skandalıyla tepki çekmişti.

Necib konuyla ilgili hatası olmadığını savunuyor. Mahathir’se siyasi rakiplerinden intikam almaya çalışmayacağını, yasalara uyumlu olacağı konusunda söz verdi.

Mahathir Muhammed, 1981-2003 yılları arasında Malezya’yı yönetmişti. Malezya’nın ekonomisini güçlendiren kişi olarak bilinen 92 yaşındaki siyasetçi bazıları tarafından hala siyasi muhaliflerine karşı sert tavrı ve ifade özgürlüğüne yönelik ihlalleriyle hatırlanıyor.

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