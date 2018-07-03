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Malezya'nın eski başbakanına gözaltı

03.07.2018 19:25 | Son Güncelleme

Malezya'da Mayıs ayında yapılan seçimleri kaybeden eski başbakan Necip Rezak, hakkında açılan yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Malezya'nın eski başbakanına gözaltı

Malezya'nın eski başbakanı Necip Rezak hakkında açılan yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Fransız haber ajansı AFP'nin soruşturmayı yürüten kaynaklara dayandırdığı haberinde, 64 yaşındaki Rezak'ın Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu memurları tarafından başkent Kuala Lumpur'daki evinde Salı günü gözaltına alındığını duyurdu. Söz konusu kaynaklar tarafından verilen bilgiye göre, Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu'nun merkezine götürülen Rezak'ın Çarşamba günü mahkemeye çıkartılması bekleniyor.

Necip Rezak 2009 yılında kurduğu devlet kalkınma fonu 1MDB'deki yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu'nun soruşturmasının 1MDB'ye bağlı kuruluşlardan SRC International'dan 10,6 milyon doların nasıl Rezak'ın özel banka hesabına aktarıldığına odaklandığı belirtiliyor.

1MDB ile bağlantılı olarak altı ülkede kara para aklama ve yolsuzluk iddialarıyla soruşturma yürütülüyor. ABD Adalet Bakanlığı'nın açtığı davalarda, bu fondan yaklaşık 4,5 milyar doların zimmete geçirildiği iddia ediliyor. Bundan yaklaşık üç yıl önce Wall Street Journal'da yer alan bir haberde, 700 milyon doların Rezak'ın özel banka hesabında olduğuna dair belgeler bulunduğu öne sürülmüştü. Rezak ise bunun Suudi Arabistan kralından alınan bir bağış olduğunu iddia etmişti.

Yolsuzluk skandalı 2016 yılında ortaya çıkmış, ancak yürütülen soruşturma sonucunda Rezak hakkındaki bütün suçlamalardan temize çıkmıştı. Rezak, hakkındaki bütün suçlamaları reddediyor.

Yaklaşık dokuz yıl başbakanlık yapan Necip Rezak, bu yıl Mayıs ayında yapılan genel seçimlerde iktidarı kaybetmişti.

rtr,dpa/JD,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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