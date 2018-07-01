Mali'de Fransız askerlerine pusu: En az 2 asker öldü

Mali'de görev yapan Fransız askerlerine saldırı düzenlendi.

Mali'nin Gao kentinde, Mali askerleriyle ortak devriye görevi yapan Fransa ordusuna bağlı askerlere, bombalı araçla saldırı düzenlendiği bildirildi. Bombalı araç saldırısının ardından bölgede şiddetli çatışma yaşandığı belirtildi.

Saldırıda en az 2 Fransız askerinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 10 askerin de yaralandığı ifade edildi. Can kaybının artmasından endişe ediliyor.

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