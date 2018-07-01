HABER

Mali'de Fransız askerlerine pusu: En az 2 asker öldü

DÜNYA HABERLERİ  | 01.07.2018 16:18 | Son Güncelleme

Mali'de görev yapan Fransız askerlerine pusu kuruldu. En az 2 askerin öldürüldüğü bildiriliyor.

Mali'de Fransız askerlerine pusu: En az 2 asker öldü

Mali'de görev yapan Fransız askerlerine saldırı düzenlendi.

Mali'nin Gao kentinde, Mali askerleriyle ortak devriye görevi yapan Fransa ordusuna bağlı askerlere, bombalı araçla saldırı düzenlendiği bildirildi. Bombalı araç saldırısının ardından bölgede şiddetli çatışma yaşandığı belirtildi.

Saldırıda en az 2 Fransız askerinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 10 askerin de yaralandığı ifade edildi. Can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Ayrıntılar geliyor...

PARTNERGerçek yaşını öğrenince şok olacaksınız!Gerçek yaşını öğrenince şok olacaksınız!
AB’de dizginler Avusturya’daAB’de dizginler Avusturya’da
Fransa'da film gibi firar! Redoine Faid filmlere ilham olmuştuFransa'da film gibi firar! Redoine Faid filmlere ilham olmuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mali Fransa Fransız askerlerine pusu

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

İsrail tanklarını Suriye sınırına yolladı! Ordudan flaş açıklama

İsrail tanklarını Suriye sınırına yolladı! Ordudan flaş açıklama

Küçük Eylül'ün öldürülmesiyle ilgili hükümetten flaş açıklama

Küçük Eylül'ün öldürülmesiyle ilgili hükümetten flaş açıklama

Boşanmak Emina Jahovic'e yaramadı

Boşanmak Emina Jahovic'e yaramadı

Adriana Lima; makyajsız ve iç çamaşırlı…

Adriana Lima; makyajsız ve iç çamaşırlı…

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti

1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti

Fransa'da film gibi firar! Redoine Faid filmlere ilham olmuştu

Fransa'da film gibi firar! Redoine Faid filmlere ilham olmuştu

8 yaşındaki 'dahi' çocuk üniversiteye gitmeye hazırlanıyor

8 yaşındaki 'dahi' çocuk üniversiteye gitmeye hazırlanıyor

İsrail tanklarını Suriye sınırına yolladı! Ordudan flaş açıklama

İsrail tanklarını Suriye sınırına yolladı! Ordudan flaş açıklama

Hindistan'da korkunç kaza: 30 ölü

Hindistan'da korkunç kaza: 30 ölü

İran'da 'su' protestosu büyüyor! 1 kişi hayatını kaybetti

İran'da 'su' protestosu büyüyor! 1 kişi hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.