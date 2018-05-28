Malili göçmen Fransa'da kahraman ilan edildi

Cumhurbaşkanı Macron, Gassama'yı Elysee'de ağırlamaya hazırlanıyor.Paris'in kuzeyindeki dört katlı bir binada balkon korkuluğuna asılı kalan bir çocuğu kurtarmak için binaya tırmanan Malili göçmen Mamoudou Gassama'nın cesareti, Fransız toplumu ve siyasiler tarafından övgüyle karşılandı.

Paris'in kuzeyinde yaşanan olay, bir görgü tanığının çektiği video ile sosyal medyada viral oldu. İzleyenler Gassama'yı tezahürat yaparak alkışlarken, birçok sosyal medya kullanıcısı 22 yaşındaki Gassama için "gerçek örümcek adam" benzetmesini yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da, Gassama'yı Pazartesi sabahı Elysee Sarayı'na davet ettiği bildirildi.

Gassama'nın cesaretini öven Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, kendisinin Fransa'da kalma çabasını destekleyeceklerini söyledi.

Hidalgo, Pazar günü Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Mamoudou Gassama'yı bir çocuğun hayatını kurtaran bu cesur hareketi için tebrik ederim" dedi. Kendisiyle telefonda görüştüğünü de sözlerine ekleyen Hidalgo, Gassama'nın Mali'den Fransa'ya birkaç ay önce geldiğini ve Fransa'da kalmak istediğini söylediğini belirtti.