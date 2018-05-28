Malili Göçmen Fransa'da Kahraman Oldu

Fransa'nın başkenti Paris'te, Mali'den Fransa'ya gelen Mamoudou Gassama, 18'inci bölgede bir apartmanda, balkondan düşmek üzere olan 4 yaşındaki bir çocuğu, 4'üncü kattaki balkona tırmanarak kurtardı. Birkaç saniye içinde "Örümcekadam" çevikliğiyle balkonları birbiri ardına hızla tırmanan 22 yaşındaki yasal olmayan göçmen, bir anda kahraman oldu. Gassama ile Elysee Sarayı'nda görüşen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, genç göçmene vatandaşlık verileceğini ve itfaiye eri olarak Fransa'da çalışacağını duyurdu. Paris'te Cumartesi günü saat 20Ş:00 sularında, birkaç ay önce Fransa'ya gelen Mamoudou, kalabalığın çığlıkları arasında, bir binanın dördüncü katında balkonda boşluğa aslı kalan bir çocuk gördü. Hiç tereddüt etmeden, büyük bir rahatlıkla ve çıplak elle 4 katı birkaç saniye içinde tırmanan Gassama, alkışlar arasında tamamladığı tırmanışının ardından, çocuğu kolundan tutarak hızla balkonun içine çekti. Daha sonra olay yerine gelen cankurtaran ekipleri, çocuğu ve kurtarıcısı genç adamı sağlık kontrolü için hastaneye götürdü.

Sokakta olaya tanıklık eden mahalle sakinleri süper kahraman filmlerini, özellikle de Örümcekadam'ı hatırlatan bu sahneyi cep telefonlarıyla görüntüleyerek, sosyal medya üzerinden paylaştı. Mamadou'ya "vatandaşlık verilsin" kampanyası Hafta sonu boyunca sosyal medyada milyonlarca kez izlenen Mamoudou Gassama, bir anda kahraman oldu. Politikacılardan ve kullanıcılardan tebrikler yağarken, Fransa'da oturum izni dahi olmadığı anlaşılan genç Malili'ye vatandaşlık verilmesi için kampanya başlatıldı. Hükümet sözcüsü Benjamin Griveaux'dan, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ve Paris 18'inci bölge başkanı Eric Lejoindre'a kadar pek çok poltikacı da Mamadou Gassama'ya vatandaşlık kampanyasına katıldı. Macron Eysee'de görüştü Kampanyanın büyümesiyle son açıklama da Elysee Sarayı'ndan geldi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Malili Örümcekadam" diye anılmaya başlanan kahramanla Elysee Sarayı'nda görüştü. Eylül 2017'de İtalya'dan Fransa'ya geçen ve Paris'te ağabeyinin yanına gelen Mamoudou Gassama'yı Elysee Sarayı'nda kabul eden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gassama'ya 'cesaret diploması, Fransız vatandaşlığı ve itfaiye eri olarak iş' sözü verdi.