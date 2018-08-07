Manafort Davası’nın Yıldız Tanığı: ‘Gelirleri Gizledik Suç Olduğunu Biliyorduk’

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski kampanya yöneticisi Paul Manafort’un vergi kaçakçılığından yargılandığı davada, tanık kürsüsüne Manafort’un eski ortağı Rick Gates oturdu. Gates, Manafort ile birlikte yurtdışındaki banka hesapları konusunda “Federal hükümete yalan söyledik” dedi, suçları Manafort ile beraber işlediklerini anlattı.

Manafort’un eski ortağı Rick Gates, savcılıkla anlaşma yoluna giderek, davanın yıldız tanığı konumuna gelmişti. Gates tanık kürsüsüne çıktığı duruşmada, eski ortağı ve patronu Manafort ile savcılıkla işbirliğine gitmesinden bu yana ilk kez yüz yüze geldi. Gates, Manafort adına yabancı bankalardaki hesaplarda milyonlarca dolar para gizlediğini anlattı. Manafort’un haberi olmadan sahte gider raporları hazırlayarak zimmetine de para geçirdiğini söyledi.

Gates, jüriye yurtdışındaki banka hesaplarında bulunan para ve gelirlerin federal hükümete bildirmediklerini ve Manafort ile bunu yaparken de suç işlediklerini bildiklerini anlattı.

Savcılığın sorusu üzerine, Gates Manafort ile birlikte Kıbrıs, St. Vincent ve İngiltere’de kurdukları çok sayıda paravan şirketin isimlerini okudu. Gates’e göre bu hesaplarda tutulan paralar Manafort’un yurtdışındaki danışmanlık faaliyetlerinden elde ettiği gelirlerdi. Rick Gates, Manafort’un talimatı doğrultusunda banka hesaplarını gizlemek amacıyla defalarca yalan söylediğini ve Manafort’un vergi yükünü azaltmak amacıyla kredi ya da gelir olarak gelen parayı gizlediklerini söyledi.